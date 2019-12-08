自由開講》從羅文山與馬英九，見證國民黨中心思想的崩潰

◎王立

12月3日，有則一方想要擴大卻擴不了，另一方想淡化也淡不了的新聞。退役陸軍中將、前中華黃埔四海同心會長羅文山，涉及政治獻金案被判2年半徒刑，若只是單純的政治獻金，或許沒有那麼大不了，問題出在給羅文山錢，用來交付馬英九競選的人，正是中國政協委員許智明。而且還被挖出，2008年羅文山就帶了許智明進總統府，與前總統馬英九拍照。

退役中將羅文山（左二）在二○○八年十二月廿三日帶著中國政協委員許智明（右一）、黃紫玉（左一）人進入總統府，並與當時的總統馬英九合照。（取自黃埔四海同心會官網）

馬辦當然是切割了，羅也是大聲喊冤，但這也可以說明一件事，就是國民黨對於收受中國資金，用於台灣的政治事務上，並不覺得有何疑問，從2008年合照的活動是不公開行程來看，馬英九對此認知，只是不想被作文章的小事。

若我們今天對照一事，傳聞投誠澳洲的王立強所提供的17頁文件中，有提到拿了大約四千萬台幣給此次國民黨總統候選人，此事即便為真，大家也不會感到意外。但在這些新聞熱度中，我們看到了國家認同危機，以及國民黨傾中路線的崩潰。

泛綠陣營看到中國政協捐錢給馬英九，以及韓陣營被指稱拿了4000萬中國錢選舉，幾乎是毫不懷疑，認定此事必定為真。而泛藍陣營的人幾乎是相反，但有意思的是相反之中有不同程度的差異。

有人認為間諜案子虛烏有，韓陣營拿錢的影射不足採信；有的意見覺得事關重大，沒有證據前都不應該妄加臆測；也有認為拿中國錢選舉有何大不了的；當然還有認為兩岸本應統一，收中國錢打擊台獨天經地義。這其中意見的分歧，遠遠超過泛綠對共產黨的一致不信任，顯見此為泛藍陣營確立其傾中政策，對任何反對意見皆採取完全否定的後遺症，這造成中華民國當今泛藍的認同危機。

將之兩相對比，一目了然。

泛綠對於進入體制後，調整自身台獨理論，至今的共通認知就是「中華民國台灣」，堅持要切割中華民國，成立台灣國的數量極少。泛藍則在陳水扁時期，為了要取回執政，將傾中路線極化，讓任何對中國有一絲意見的人，全部打成「逢中必反」。

這玩弄兩面手法，結果就是支持者精神分裂，必須先裝作沒看到中共的主張「不支持統一都是台獨」，再催眠自己一個中國各自表述可以成立。

而藍營傾中路線的崩潰，在連戰時期是以控制對中國一切管道為基礎，國民黨將自己視作壟斷貿易商，馬英九急速傾中，但也是抓住自己必須是買辦。我們可以比照中國對外的文宣，以及國民黨對內的宣傳相似度，再怎樣都會用國民黨自己的說法，而不是中國說什麼就照抄。而今年，韓國瑜陣營幾乎是完全抄寫中國的官方發言，連重謄一份都不想，顯然已經從買辦變成代理商了，而且還不是授權唯一代理。

從這邊就可以回憶故總統經國先生的至理名言：「我們對中共的政策是不屈服，不妥協，因為屈服與妥協，將造成我們的毀滅。」

國民黨為了選舉，放棄反共的核心價值與中共妥協，走到今日何其可悲。

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