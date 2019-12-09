自由開講》中共砸錢扶持的馬英九與韓國瑜

雷惇

這幾天最該重視、卻被親中媒體刻意壓制的新聞，就是前退役中將羅文山拿中共政協許智明的錢，幫馬英九助選，遭台北地方法院依違反政治獻金法判刑。判決書甚至詳細記載許智明三次給羅文山的時間與金額，並且指定羅文山「須以黃埔四海同心會名義，在報紙刊登支持國民黨總統候選人馬英九之廣告，及支付許智明率團來台至總統府晉見馬英九總統、拜訪國民黨榮譽主席連戰、宴請各方人士之食宿、禮品等相關花費」。

這件事情的重點是，羅文山完全聽從許智明的指示，不只兩次大選都幫馬英九助選、登廣告，連讓許智明進入總統府與馬英九會面都做到了，而且是在馬英九上任後沒多久時間，中共全國政協委員就大辣辣走進台灣的總統府，與馬英九總統相談甚歡、開心合照。

這些照片連總統府官方網站都查不到，可見這場會面有多隱晦，倒是中華黃埔四海同心會為了向中共表忠，將照片放到自家網站，我們才有機會窺見真相。

退役中將羅文山（左）與前總統馬英九（右）。（取自中華黃埔四海同心會網頁，報社剪裁）

事情曝光後，馬英九卻笑說「2015年還見過中共主席」，這種推託之辭，完全把台灣人當白痴。馬英九與習近平見面，是眾所皆知的公開資訊，而且會面地點既不是中國，也不是台灣，而是在新加坡，可見無論是馬英九或習近平，都知道「地點」的敏感性。

但中共政協許智明，是走進台灣的總統府與馬英九會面，馬英九不可能不知道「地點」很敏感，總統會見賓客更不可能隨隨便便、不事先掌握賓客名單，而且一次還來了兩個中共政協，難道馬英九身邊的幕僚從來都不對接見的賓客做基本了解嗎？

大家都知道總統府維安嚴謹，總統身邊尤甚，無論會客，或是外出參加活動，都非常小心謹慎處理，因為總統的安全就是國家的安全，不可能輕忽懈怠，幕僚更不可能讓總統像白癡一樣不知所見何人。

所以，馬英九事前絕對很清楚，自己要見的人就是中共政協委員，但馬英九非但沒有阻止此事發生，更敞開國安大門讓中共政協進入總統府，顯見背後案情並不單純，或許是想感謝「中共領導人派政協來資助我大選」？或許是想暗示「我馬英九會乖乖聽話」？

退役中將羅文山（左二）在2008年12月23日帶著中國政協委員許智明（右一）、黃紫玉（左一）人進入總統府，並與當時的總統馬英九合照。（取自黃埔四海同心會官網）

國民黨與中共眉來眼去互通有無，是台灣人民早就看在眼裡的事實，沒想到放任中國干預台灣選舉，資助特定候選人，更是早從馬英九就開始。許智明為何要拿錢支持馬英九選總統？總不可能是出自一己之私、自掏腰包，當然會跟中共領導人有關。

沒有領導人下令，政協委員敢明目張膽拿錢給台灣的退役中將嗎？更何況當時中共唯一目標就是要炒爛陳水扁總統，讓民進黨陷入永無翻身之地，所以中共領導人叫許智明收買羅文山、強力助攻馬英九大選、殲滅民進黨，是不用膝蓋思考就能串連起來的事實。

再搭配共諜王立強投誠的聲明，更能知道國民黨與中共勾結之深，收取中國鉅額資金支持、洗腦台灣人、各種干擾民主選舉行為，已經不是馬英九一人的問題了，是國民黨上上下下所有人的問題。許多被王立強點名收錢辦事的國民黨高層，就跟羅文山一樣，利用各種管道正在支持韓國瑜。

可悲的，是中共砸錢扶持的這些人，奪取要職之後，也只是中共魁儡而已，馬英九如此、吳斯懷如此、葉毓蘭如此，韓國瑜必定也是如此，他們沒有民主自由價值，隨時可以出賣台灣。

（戰略研究者）

《自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法