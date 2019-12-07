自由開講》呼籲前教育部長吳清基：盡快學習性平教育，勿為選舉造謠歧視！

張明旭



前天（12月4日），國民黨國政顧問、前教育部長吳清基代表國民黨總統候選人陣營，出席「面向教育．面向總統：親師生的教育許願單」論壇，其發言內容「性別教育則不希望大量鼓勵同婚合法化，性別偏向會給應有尊重，但社會都男男、女女結合會絕子絕孫」，不僅大幅曲解性平教育的本意，更藉此「教育」論壇公然散佈歧視同志的不實謠言，這種為了選舉不惜犧牲教育的惡質行徑，立刻引發許多民眾及教育專家的反彈！

國民黨國政顧問、前教育部長吳清基。（資料照）

事實上，吳清基欠缺性平教育的狀況早已不是新聞！八年前，吳清基擔任教育部長任內，正好就是「真愛聯盟」開始大舉攻擊性平教育的時間，面對這些宗教團體的曲解、污衊、與造謠，當年的吳清基不僅並未好好捍衛性平教育專家所寫出的教師手冊及課綱，並放任「性伴侶」、「歧視」、「排斥」、「屏除」、「偏見」、「性行為」等「本就中性的詞彙」被視為「不當」及「礙眼」而被刪除；原本課綱中的「認識多元性取向」也被迫改為「尊重多元性取向」；原本教小朋友正確認識愛滋傳染途徑的內容，也因為「不能提到性行為」遭全部刪除、變成只能教「沒有握手就會感染」這回事，而這類「不要實際認識，只要口頭尊重」說法，後來「恰好」也成為護家盟的主要論點。



當年吳清基在說明時，雖然解釋性平教育是要「讓孩子學習尊重不同的性傾向」，但同時卻也說出「並沒有鼓勵大家走上同性戀」的論點，而此種「鼓勵」論點跟他本次的發言其實相當一致：口頭上說著「尊重」，實際上卻仍把同志視為「有問題」的，所以才會接著說出「社會都男男、女女結合會絕子絕孫」這種背離事實的歧視言論！

性別平等教育的實際內容是在教導「更多認識，不再歧視」，以及許多幫助學生照護自我的重要知能，其內容從來沒有「鼓勵學生都變成同性戀」，也沒有「大量鼓勵同婚合法化」這類奇怪的說法，而是基於「平等」及「人權」的基礎，希望讓所有學生能夠認識、同理、進而尊重各種不同性別、性別特徵、性別特質、性別認同、 性傾向的人們，主動促進公平正義、減少社會上的歧視、偏見與不平等！

而吳清基所謂的「社會都男男、女女結合會絕子絕孫」更是完全錯誤的謠言，我們要在此再次強調，同志能夠結婚「不會造成社會上其他人都變成同志」、性平教育也「不會把非同志的人『變成』同志」，而不論是否為同志家庭，都是能夠開心擁有小孩的，這點，從許多科學及醫學上的研究都已證實，台灣也早已有數百個同志家庭的存在，所以根本就沒有絕子絕孫這回事！

缺乏性平意識的吳清基前部長，八年下來不僅沒有進步、反而還變本加厲地曲解與歧視。在此我們懇切地呼籲吳清基前部長拾回自身的教育專業，盡快學習性平教育的正確內容，不要再為了選舉，而犧牲教育成為「政治操作」的手段，不要再利用謠言傷害性平教育及弱勢族群、撕裂台灣社會、造成民眾無謂的恐慌！

（性別平等教育大平台）

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