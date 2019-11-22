自由開講》連邱毅，葉毓蘭也看衰新黨！

◎蕭嘉弘

名列新黨不分區立委名單第一名的邱毅，指責前總統馬英九「強塞人」，才讓他從國民黨不分區名單中落馬，馬辦回批邱毅「造謠成性」。邱毅原本在國民黨不分區名單中排第八，如今在新黨排第一，仍然氣憤難消，莫非是在唱衰新黨，看壞新黨仍將「一席未得」？當看到昔日同袍、被國民黨「收買」的葉毓蘭，高居第二位，自覺新黨排第一也無望，才更加「目框赤」？

當看到昔日同袍、被國民黨「收買」的葉毓蘭（右），高居第二位，自覺（邱毅）新黨排第一也無望，才更加「目框赤」？（報社合成照）

新黨在2016大選不分區政黨票得到4.18%，距分配不分區的立委席次，只有一步之遙，如今當時排第一位的葉毓蘭也拂袖而去，對新黨也看衰，才會被葉慶元嗆回新黨去與外界責難時，仍厚臉皮，死賴著不走。

新黨的名單其中強調培植青年、世代交替，但名單中最年輕的是32歲「老面孔」的王炳忠，看來看去都是這些人，算哪門子的世代交替？新黨急了，所以這些「被統派」的「新黨吉娃娃」，看到邱毅從國民黨名單中「主動退出」，或是葉毓蘭列名遭受抨擊，還會一起出來汪汪聲援，一幅氣盛、希望別黨提名他們，「心知肚明」回黨提名就會無望的樣子，自顯狼狽難堪至極，而不自知。中國國民黨選情告急，才狗急想挖新黨的牆角，加上有「紅統」思想吳斯懷，自陷「新黨之亂」，紅藍一家親，讓社會分不清。

最新「品觀點」民調，在政黨票部分，27 %的民眾支持民進黨，22.7%支持國民黨，針對一定會去投票的民眾，調查結果35.6%會投民進黨，29%會投國民黨，呈現「黃金交叉」；國民黨對不分區名單能不慎，不再思索考慮嗎？還是要繼續和社會對幹，坐視傷害擴大，就在黨的一念之間。

（旅遊業）

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