自由開講》提出這種不分區立委名單的國民黨，在台灣沒有存在的權利！

傅佩芬

中國國民黨今天提出了立委不分區名單。名單一出爐，黨內同志一片嘩然；沒有被列入名單的所謂青壯派痛心疾首，靜坐抗議，被列入名單的黨主席也和前來安撫的友人抱頭痛哭。這一切雖然看來荒謬，但是牽涉到黨內利害關係角力，倒也不難理解。

既是國民黨的家務事，其實外人毋須多言。再者，民主國家的政黨在選舉時依自己的理念、政治路線以及佈局需求提出不分區立委名單，也再自然不過了。我們既非政治圈內人，更不是國民黨黨員，即使政治理念不一樣，又有什麼可以批評的呢。台灣人最喜歡引用的一句話不正是「我雖然不贊成你說的話，卻誓死捍衛你說話的權利」嗎？

荒謬而且悲哀的是，全世界大概沒有其他的國家像台灣一樣，每一次的選舉都可說是生死存亡之戰，政黨輪替不只是政治路線變得比較開放或是比較保守、不只是比較重視環保或是經濟、更不是同性婚姻應該用專法或民法來規定的問題而已。在台灣，選錯了政黨幾乎就馬上有萬刧不復的亡國危機。

國民黨不分區名單排名第一、第四、第八名的分別是：葉毓蘭、吳斯懷和邱毅。這份名單不僅是令人亡國感十足，更是踐踏台灣民主、置國家安全於不顧。（資料照，本報合成）

國民黨提出的不分區名單中排名第一、第四、第八名的分別是：葉毓蘭、吳斯懷和邱毅。這份名單不僅是令人亡國感十足，提出這份名單的國民黨更是踐踏台灣民主、置國家安全於不顧！

台灣的民主，是幾代人用生命、青春對抗國民黨爭取而來的。當初的獨裁政黨在失去政權之後，反過來假惺惺歌頌民主，享受民主的果實，投入民主的選舉。但是這個本質獨裁專制的政黨，真的了解民主的真諦，而且真心擁抱民主嗎？

不分區立委名單排名第一的是葉毓蘭。在香港已經持續了六個月的抗爭中，許多年輕人被自殺、被失蹤、被性侵的時候，這位前警察大學教授急急忙忙在臉書上警告大家，「隔岸觀火的我們千萬別跟著陸委會譴責執法過當」。她說這些戴口罩穿黑衣的學生，拿著汽油彈攻擊警察，朝著鐵軌丟石頭，「哪像還沒長大的孩子，簡直是殺紅了眼朝死裡打的暴徒」。她對剛剛才開槍射殺手無寸鐵的學生的港警，更是充滿了同情與體諒：「面對這麼長時間的抗爭，港警的壓力可想而知」。

民主法治的社會可以有暴民，不能有暴警。擁有國家執法公權力以及持有武器的警察必須依法行動，所有的行動措施也必須合乎比例原則。葉毓蘭對於執法過當的暴警不但不加以譴責，甚至還百般護衞，這種人連作為一個警察大學的老師都不配，更沒有資格可以坐上國會殿堂，成為制定法律的立法委員！

國民黨提名葉毓蘭是公然踐踏民主法治精神，與普世價值為敵。

至於同在安全名單的吳斯懷和邱毅呢？

吳斯懷是出席中國官方典禮，「正襟危坐、聆聽習近平講話」跟著唱中國國歌的退役中將。而中國是一般的國家嗎？中國是拿著幾千枚飛彈對準台灣，始終不放棄以武力侵犯的台灣最大的敵國！一位曾經信誓旦旦要保家衛國的軍人，一位每月仍在領取台灣人民納稅錢供應的巨額退休年金的將領，卻和威脅台灣的敵人唱和，這種諷刺的情景不但不堪，也在民意的支持下被立法禁止。國民黨仍然提名這樣的人選入安全名單，不僅是羞辱全體台灣人，而且是置台灣國家安全于不顧！

而邱毅，我們還有必要討論邱毅嗎？我們需要討論那個剛剛在微博上面恭賀他祖國70歲生日，「為習近平先生的振聾發聵感動不已」的邱毅嗎？

你能想像讓這些人在各部會公然調閱包括敏感國安的資料嗎？可以想像讓這樣的人審理我們的國防預算嗎？

黨內的利害角力可以看成是國民黨的家務事，正常的政黨政治、思想言論自由以及政黨輪替我們也都可以平心看待。但是民主法治的憲政基礎以及國家安全，是大是大非的問題，而大是大非之前沒有模糊空間。

提出這種不分區立委名單的國民黨，應該被所有的台灣人譴責。一個只是想要利用民主摧毁民主的政黨，沒有資格享受民主。一個歌頌不放棄以武力對付台灣的敵國，公然成為中國代理人的國民黨，應該被掃進歷史的灰燼中。

國民黨在台灣沒有存在的權利。它應該回到它的祖國，自己去完成歷史千秋大業。諷刺的是：一個沒有台灣的國民黨回到中國，還真的什麼都不是。

（世界台灣同鄉會會長）

《自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法