自由開講》已經不演戲的國新兩黨！

◎吾默天

日前國民黨和新黨都紛紛至中選會登記不分區立委選舉，由於這二黨提出的名單不只又紅又統，而且兩黨名單竟然還可以互通，簡直讓人匪夷所思。好在自稱高級外省人的郭冠英，狂妄的表示「我是代表中國共產黨，來這邊監督台灣省的選舉。」而且再三表示，自己並非代表新黨而是：「沒有、沒有，我是共產黨，代表共產黨。」

郭冠英狂妄至極，演都不演，領著國家公務員退休俸，大方自稱共產黨員，而且是新黨不分區名單，紅色勢力長驅直入國新兩黨，兩個都曾經是反共大統派政黨，如今甘於共產黨喉舌，真是讓人不知今夕是何夕。

新黨提名的不分區立委荒謬當然無須贅言，不只有涉入共諜案的王炳忠，在中國節目上大方強調武統的邱毅更是名列第一。不過讓人捧腹的是，邱毅日前才列為中國國民黨不分區立委第八名的安全名單，忽然轉瞬間成為新黨不分區之首，這豈不證明國民黨與新黨本質相同，都已經既紅又統，否則邱毅這樣的急統甚至武統支持者，怎麼會可以任意穿梭在這二黨之間呢？

此外，多次聲援港警，指責香港大學生是暴民的葉毓蘭，是當今國民黨不分區立委女性第一名，注定會成為國民黨下一屆的立法委員。然而她不單只是聲援港警行徑讓人非議，她還在上一屆2016年的立委選舉中，和邱毅共列新黨不分區前段班。這二人先後投向國民黨，惟邱毅功敗垂成，但葉毓蘭自認聲援港警完全正確。而且是愈受到質疑，她的言行就愈趨離譜，甚至說自己親眼看到大學生破壞公物很暴力，所以應該要強硬執法云云。

這樣的人和邱毅相同，穿梭於新黨和國民黨之間，不只外界覺得觀感甚差，連韓國瑜的國政顧問團葉慶元律師都呼籲她應該回去新黨，韓國瑜的總統選舉政策是譴責港警暴力。

當然除了忽而新黨、時而國民黨的兩位候選人讓人驚訝之外，國民黨軍系不分區立委安全名單的吳斯懷，最近再度語出驚人，表示在習近平的場合起立致意是國際禮儀、他到中國電視節目教解放軍對抗美軍單純是交流。像這樣敵我不分的人，至今穩坐不分區立委安全席，敵我不分又思想天真的退役將領，真的好意思代表退役國軍將領在國會發聲？

日前國民黨和新黨都紛紛至中選會登記不分區立委選舉，由於這二黨提出的名單不只又紅又統，而且兩黨名單竟然還可以互通，簡直讓人匪夷所思。示意圖（圖片來源:打馬悍將粉絲團臉書）

而國民黨不分區立委名單讓人不解之餘，連國民黨總統候選人韓國瑜的副手張善政都在臉書發文：「這張不分區名單真的無法昧著良心替它背書」、「政黨票就隨心而去！」連自己的副總統候選人都挺不下去，國民黨真的好意思繼續走下去嗎？不叫相關人等知所進退嗎？難道國民黨要讓像郭冠英這樣的共產黨人被並列在一起為榮嗎？

我們奉勸國民黨吳敦義主席，多讀幾次民進黨主席卓榮泰對您的呼籲，不要讓國安的大是大非問題形同兒戲！也請吳敦義要確保未來新黨這類紅統人物，絕不能干涉國民黨問政，否則必將成為台灣的歷史罪人！

（自由業）

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