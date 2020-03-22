自由開講》防疫第一線，捨我其誰！

◎陳建華

警察是社會安定的力量，更是防疫網中無可替代的角色，綜觀世界各國執行各項防疫政策新聞影像畫面，不難見到警察的身影，他們是防止社會動盪、維持社會秩序、防疫行動成功與否的關鍵，醫護人員站在防疫的第一線，警察人員是站在執法的第一線，除了配合防疫，還要兼顧治安。

2003年5月12日台南市安南區一家KTV的女服務生，從八號開始竟然出現了乾咳和發燒等等類似SARS的症狀，被列為台南市的第十六起通報病例，這家KTV也被要求停業十天，猶記得當時的場景，封鎖線外站著一大群官員，誰也不敢進去，僵持到最後，仍由轄區第一線警察穿著防護裝備進去清場後才順利進行消毒。試著回想當年SARS的情況，民眾可能只記得抗SARS英雄，那一群關在醫院與病毒搏鬥的醫護人員，卻忘了當年的台灣並無對抗此類病毒的經驗，當時被限制住居的民眾，就是由第一線勤區警員負責訪查，防止居家隔離民眾擅離住所，那時的警察人員更沒有現在的防疫裝備，卻也是得硬著頭皮上陣，只因身為警察，有著捨我其誰，護國衛民的精神，社會安定了，家人也就安全了。

現今對抗COVID-19病毒來襲，政府憑藉著多年來的經驗，全面啟動防疫機制，讓全世界看到台灣的防疫成果，更讓國際盛讚為防疫期間最安全的國家，台南市警局亦配合國家政策及市長指示，超前部署各項防疫措施及作為，除了關心同仁健康，也是保護同仁的安全，每一位警察都是防疫的戰力。

警察人員工作性質會密集接觸民眾，目前亦配合民政、衛生單位追蹤管理「居家隔離」及「居家檢疫」列管對象，勤務上具有相當風險，所以務必落實勤務防疫措施，同仁上班防疫重點應為勤洗手、常消毒，遇酒駕盤查應遵守修正通報後的酒駕防疫SOP，處理交通事故、執行臨檢等與民眾近距離接觸之勤務時，務必戴上口罩、護目鏡做好自身防護。

遇酒駕盤查應遵守修正通報後的酒駕防疫SOP，處理交通事故、執行臨檢等與民眾近距離接觸之勤務時，務必戴上口罩、護目鏡做好自身防護。（資料照）

尤其與具風險民眾接觸時，更應作好自身安全防護，妥善運用科技設備，以視訊方式間接訪談，目前刑事警察大隊、各分局均已設置完成戶外偵訊室及報案區，如遇強制安置情況時通報119救護車，勿以巡邏車載送，且勿帶回派出所處置，同仁安全列為第一要務。

市警局長周幼偉表示，目前本局第一線執勤單位均有配發口罩、消毒用酒精、拋棄式手套、額溫槍、護目鏡及防護衣，每日亦要求各單位落實駐地定期消毒清理，測量同仁及所有進入駐地洽公民眾、涉嫌人等人員體溫，並密切配合衛生防疫機關掌控居家隔離對象動態，遇有散布假疫情訊息者立即偵處，市警局也預定於下周啟動分區隔離辦公機制演練，必要時立即依據防疫規劃，施行異地辦公，減少群聚感染風險，使公務能順利推行。

警察站在執法及防疫的第一線，不敢肯定說會不會被感染，但絕不會成為防疫的破口。

（臺南市政府警察局 公共關係室 警務正 ）

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