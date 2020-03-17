自由開講》從疫情控制看台德差異

吳宜真

德國政府終於在3月16日開始關閉與多數接壤國家，包含瑞士、奧地利、法國、盧森堡與丹麥的邊界，而東邊的捷克則在數日前已經關閉了對德國的邊界。至今（17日）德國各邦確診人數突破7000大關，昨日一日的新增確診數量超過1100人。這一切看在同時接收台、德兩邊資訊的台灣人眼裡，除了無奈，還是無奈。

回顧今年一月底，德國首次出現確診案例，而台灣也幾乎於同一時間開始陸續出現確診案例。德國在這一波位於巴伐利亞辦公室的群聚感染控制得宜，感染者被隔離後皆痊癒出院；人民照常生活，一切關於疫情多麼嚴重的言論，都被視為「製造恐慌」，甚至會被嘲笑「流感死的人還比較多，你怎麼都不擔心？」。許多旅德台人極力呼籲自己的親友要戴口罩、要存糧，都被當成耳邊風。看到路人咳嗽、打噴嚏不遮掩口鼻，有如驚弓之鳥，紛紛抱怨德國人衛生習慣怎麼這麼差。同時，街上的口罩全數被掃光，奇怪的是：「德國人又不戴口罩，口罩哪去了？」

一個月後，德國才終於迎來下一波的疫情，德國衛生部正式宣布進入大流行，而確診人數也呈現等比級數上升，從每日兩百到三百、五百，到昨天的一千。由於德國人愛去的義大利疫情一發不可收拾，加上這一個月內大型音樂節、嘉年華照常舉辦，依照歐盟居民自由移動的狀況，想要追蹤感染源已經不可能，疫情控制正式進入下一個階段。

至17日為止，德國各邦確診武漢肺炎人數已突破7000大關，昨日一日的新增確診數量甚至超過1100人。（彭博檔案照）

然而，令人難以想像的是，直到上週，從高風險地區回國的民眾若無症狀，依舊不需要強制居家隔離，僅需填寫旅遊史以及聯絡資訊。如同台灣一般公共場所的大消毒也不常見。隨著確診人數的上升，隨之而來的便是恐慌購物，以及我國人與其他亞洲臉孔的人們時常遇到的，遭受歧視的狀況。甚至曾經在「台灣用手機定位居家隔離者」新聞下留言批評「監控之國」的德國人，現在則表示「如果可以告訴我確診者位置，要犧牲個人隱私我也能接受」。

到了上週，德國全數學校與幼兒園已經關閉，大學也延後開學。本週起，非必要性之店家也不營業。3月14日，總理梅克爾拍攝了影片，並推出阿拉伯語與土耳其語字幕版，說明德國目前的防疫措施以及宣導防疫概念，或許我們也能從中思考，如果台灣防疫進入下一階段，會發生什麼事？我們該如何應對？

該影片開宗明義便是：一切措施以延長疾病爆發，不讓醫療系統超載為最首要原則。在醫療資源有限的情況下，德國自疫情爆發以來都是採取「輕症在家隔離、重症才需至醫院治療」的措施。也許生病待在家的人會感到恐慌，但以現在維持在0.1%到0.2%死亡率之間的狀況，可以說這個策略發揮了作用。

於是，梅克爾呼籲國民，「展現社會團結、保護自己也保護他人，把醫療資源讓給最需要的人」。最具體的做法便是「減少社會接觸」以及「勤洗手」。同時，政府也終於開始重視橫向與縱向溝通，成立特別的內閣委員會，讓包含總理與衛生部長在內的重要內閣成員，共同合作擬定方案，並且也與各邦政府首長定期會議，交換資訊。一切遵照專業，爭取時間等待疫苗研發完成。

觀察德國經驗至此，可以發現許多德國人不停呼籲「不要恐慌」以及「社會團結」。恐慌會打亂原本的資源配置、影響人們的理性判斷，也會壓迫到弱勢族群，而社會唯有人們考慮彼此的狀態下，才能好好配合政府措施，順利將疫情控制下來。台灣至今疫情控制良好，對於旅外國人也應懷抱同理心。無論是政府施政或是文化差異，旅外國人是否返台的決定都承受許多心理壓力，政府應擬定相關措施，並安撫民心，勿造成國人對立為宜。

（立法委員趙天麟國會辦公室法案助理）

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