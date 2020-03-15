自由開講》陳時中現象讓大家對政治充滿信心

◎陳啟濃

防疫指揮官陳時中在白色情人節這一天，細心地在記者會，準備巧克力分送給現場的記者，感謝大家的辛勞。前天陳時中也寫了一封信給全國致力於防疫任務的護理人員。特別看到護理人員滿臉因戴口罩面罩造成臉上的印記，陳時中感激他們，認為這是「光榮的印記」。

陳時中造成的旋風，不單是他的全心全意投入防疫工作，他的善良，對醫護人員的疼惜，都是出於對台灣這塊土地的熱愛。「陳時中現象」讓台灣社會更加溫馨，原來政治可以很有人性很有溫度，不必處處充滿算計，更不必汲汲營營於自己的權位，而是做好自己該做的，真心對待每個人，用心做好每件事，必然贏得公眾的肯定與尊重。

陳時中（中）造成的旋風，不單是他的全心全意投入防疫工作，他的善良，對醫護人員的疼惜，都是出於對台灣這塊土地的熱愛。（資料照）

「陳時中現象」更是告誡每位政治人物，用盡心機不如心存善良，對於台灣的政治風氣，具有讓人耳目一新的作用。政治原來要靠付出才能贏得民心，不能心存僥倖，居上位不是來「能撈就撈」、「能騙就騙」，而是要憑專業的真本事，奉獻給社會，進行人民對政府充滿信心的偉大工程。

日本有部電影「失憶的總理大臣」，諷刺日本政治人物的尖酸刻薄，為了權力名位不擇手段，泯滅人性的現象。

直到有一天總理遭到民眾丟石頭造成失去記憶，反而性情大變，變得很溫柔很有人性，扭轉大眾對政治人物失望的情感。台灣人很慶幸，我們的部長不必遭受民眾丟石頭，就能那樣的溫柔有人性，這是台灣的驕傲！

（水里國中校長）

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