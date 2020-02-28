自由開講》中國不好好防疫，還有空瞎談！

◎顧貯拳

國台辦旗下中國台灣網在2月26日時發文質疑，「如今在台灣一切以台獨為執政目的的民進黨當局，會給這一代的台灣人留下怎樣的傷痕？」實在讓人困惑，國台辦如果想好好促進兩岸關係，應該是好好的協助台灣做好防疫，提供必要的資訊與協助，怎麼還有空瞎扯無關緊要的事情？還把台灣對中國的撤僑動作視為台獨，荒誕至極。請中國政府好好的做好防疫，不要正事不做，成天瞎扯！

請中國政府好好的做好防疫，不要正事不做，成天瞎扯！圖為中國國台辦發言人馬曉光。（圖擷取自海外網）

中國台灣網表示：「從李登輝時就開始在全台灣各領域推行的「去中國化」，到了蔡英文這裡更加變本加厲。」，這種說法實在是毫無意義，台灣本來就是台灣，過去以錯誤的意識形態宣稱台灣可以代表整個中國，根本是中國城似的幻想，如果去中國方向錯誤，馬英九也有執政，為什麼沒有改變？教科書把中國史放入東亞史更是合情合理，中國台灣網的：「中國史完全跟台灣史沒有關係，中國也完全跟台灣沒有關係。」這段敘述十分符合客觀現狀，完全不懂批評的意義為何？難道現在的中國政府跟台灣內部有任何關係嗎？我們政府是靠民選的，什麼時候靠中國共產黨指派？

中國台灣網這段：「蔡英文在接受外媒採訪時聲稱，在任何時候，都不能排除戰爭的可能性，還說一直十分努力增強我們的能力。如此明顯地暗示台灣對於「以武拒統」已經做好準備，擺出一副就算開打也沒關係的姿態。」更是簡直是在給國民黨立法委員吳斯懷背黑鍋嘛！吳斯懷書面質詢就是這麼舉例，請問國台辦加以援引，是在附和嗎？再說，蔡英文作為台灣的總統，是台灣的三軍統帥，豈有任意對敵人示弱的可能。如果不示弱就是叫挑釁，那麼中國整天繞台舉措是什麼？是誰才是真的叫挑釁！

然而，我們真正感到困惑的是，此刻武漢肺炎疫情嚴峻，中國政府還有空在旗下網站發一些愚蠢的挑撥文章，怎麼不好好的談談怎麼防疫？怎麼不講為什麼拒絕讓台灣撤僑？為什麼不談中國政府在國際上怎麼打壓台灣，在中國內部怎麼迫害言論自由，逮捕台灣人！

我們認為全體台灣人民真正希望的是，兩岸關係可以互相尊重、和睦相處，而不是中國政府整天武力威脅，從不談實務的事情。中國前國家主席楊尚昆當年，首度打破兩岸僵局的時候，就代表中國政府表示，未來少談兩岸什麼關係，而要多做有意義的事。「雙方傷感情的話少說，吹牛皮的話也少說，天天罵娘，朋友就交不成了嘛！」請中國政府自己好好牢記，你們大前輩楊尚昆的話。

武漢肺炎疫情當頭，我們希望中國政府好好的坐下來思考，怎麼樣才能把滯留中國的台灣人民順利的接回去。台灣政府的要求有沒有不合理？有沒有不合乎國際規則？如果都沒有，請讓台灣政府派人接機載回。中國作為世界衛生組織的關鍵角色，就應該拿出該有的胸襟，成天無理取鬧，只會自取其辱！



（研究生）



《自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法