自由開講》南捷、天然獨

蕭嘉弘

台南市長黃偉哲表示，六都中僅有台南尚未有捷運建設，未來規劃將以民眾需求為本，而中捷第一條的綠線，也已開始試營運，台灣邁入多城市多捷運的「捷運世紀」。

台南市長黃偉哲表示，六都中僅有台南尚未有捷運建設，未來規劃將以民眾需求為本，而中捷第一條的綠線，也已開始試營運，台灣邁入多城市多捷運的「捷運世紀」。（資料照）

回顧台灣的第一條捷運誕生於1996年、已二十世紀末的台北，明顯晚了亞洲其他國家，特別是和其他首都相比，例如韓國的地鐵1974年開始營運，原因在於黨國不分的國民黨政府，懷抱為了一黨私利和顏面的「中國夢」，面對社會賢能遠見和民眾需求聲浪，不願大興土木蓋地鐵，蔣介石一口否決，使得台北和台灣的地鐵系統發展落後了，只能拼急起直追。

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無獨有偶，立院游院長現正力推的「國會遷建」，過往也曾遭遇國內「藍紅勢力」的質疑，怕巍峨壯觀的新台灣國會，在國際間形塑台灣主權獨立，不隸屬於中華人民共和國的聯想和印象，過程遭逢阻力。

但形勢不可擋，如今台灣國人凝聚在一起，不再自我質疑，我們不要「準備反攻大陸」，反而要大力建設我們的家園，包括蓋地鐵，落地生根，不再被「大中國」牽著鼻子走。我們也要有體面，和世界各大首都媲美的國會大廈。

台灣人要在自己的土地上站穩，在世界上不輸人！愈來愈堅定「天然獨」意識的時代會來臨，在野的中國黨如不再調整思維，以民為本，熱愛腳下這片土地，未來只會被丟進歷史灰燼中，到時後悔也來不及。

（台北市民）

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