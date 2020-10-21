自由開講》學生與「反南鐵東移」抗爭的距離

泰溫斯

上週二，交通部終於鐵下心來，強制拆除長期反對「南鐵地下化」的最後2戶，使長達10年的「反南鐵東移」抗爭，終於落入尾聲。

事實上，站在「反南鐵東移」抗爭現場的多是學生，而不是在地人，這早已不是新聞。為什麼會有這樣「奇特」的現象？因為「反南鐵東移」自從運動開始，就和「居住正義」八竿子打不著關係。所以才出現由「外地」學生而不是「在地」民眾，站到第一線抗爭的奇特現象。

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反南鐵東移案衝突現場。（資料照）

其實，拒遷戶最後兩家之一的「黃家」，根本是「包租婆」的身份。熟知內情的台南市民都知道，黃家當初以低價購入鐵道旁的兩戶住宅，這兩戶住宅原本只有兩層，但是黃家大膽地再加蓋兩層違建，並將這兩間房子分成許多隔間，再出租給別人獲利。更誇張的是，因為鐵道邊噪音嘈雜，屋主長期不住在這邊，只有在抗議時，才會偶而出現。

即使如此，市府仍然有誠意地進行溝通，並依照法規徵收。根據左派媒體「焦點事件」的報導，黃家拿到的土地徵收補償費，合計約有968萬元之譜，遠遠超出原本的地價。

雖然拿到的價錢遠遠超出市價，但黃家仍裝作可憐。學生也為了捍衛如「土地正義」這樣虛無縹緲的價值，而滿腔熱血地進行抗爭。這也難怪，熟知內情的居民反而更同情進行拆除工程的警察，甚至幫警察而不是學生送飲料。

其實，不論是「自救會」版本，或是「市政府」的版本，拆遷都已是既定的事實。「地主」一直是背後獲益最多的那一群人，這也使得「反南鐵東移」抗爭，儼然成為了一場「鬧劇」。

學生不是因為「市府」強拆造成傷害，而是因為「地主」的貪得無厭，成為受傷最深的那群人。當全台鐵路立體化工程正如火如荼開始時，台南市民真的沒有本錢再浪費另一個十年。

（台南市民）

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