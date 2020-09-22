自由開講》「水」想投資台南？

蘇晏徵

2015年時，立法院通過了「再生水資源發展條例」，規定水源短缺之虞地區的開發單位，要使用一定比率之系統再生水，因而加速了台南市再生水計畫的推動。此舉建立了台南市將民生污水廠轉化成為都市小水庫的概念，將源源不絕的民生污水廠放流水，經過RO逆滲透等技術處理成優於自來水質標準的再生水，不僅可穩定供應產業用水的成長需求，亦可提升廠商的投資信心。

安平水資源回收中心及永康水資源回收中心，是6大再生水廠示範計畫案其中２座，經評估再生水營運成本每噸約可控制在20元以內，其水質不僅高於自來水標準，且可無匱乏地供應，未來將成為產業界爭相使用的水源。目前先供給提出用水需求的台積電、聯電、群創及旭硝子等4家廠商，除了安平與永康，仁德再生水廠也在先期評估中。

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安平水資源回收中心將新建再生水廠，目前遴選二家廠商測試驗證再生水產水水質、產水能耗、系統穩定操作及緊急事件應變。（水利局提供）

現在有台南市議員出來質疑，安平的地勢較低，從安平送水到南科要使用加壓管線，加壓管線為何要花用人民納稅錢、而非廠商買單，另外如此一來，每度水的成本大增，對廠商有何誘因？事實上，不只是南科，包括沙崙的綠能科學園區，當初賴清德市長想招攬台積電、谷歌等大廠投資台南，大量的工業用水與電能就是不可或缺的條件；當初行政院拍板水資源回收中心時，怎麼不與水資源團體出來發聲，現在才出來說要就近供水，還偏偏是在蔡英文總統與張忠謀董事長，會晤了美國務次卿克拉克之後。

以前，大家都笑台南找不到什麼好工作、因此留不住人才，但隨著科技日新月異，不管是晶圓、人工智能與大數據資料庫，國際大廠急需地方設廠、擴廠，台南正好得天獨厚，得到中央的支持、也有完善的規劃，得以成為科技重鎮，希望大議座的置疑其來有自，不要消耗了台南的發展能量與年輕人的信心。

（圖文創作者）

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