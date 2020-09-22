自由開講》記取李前總統「傾聽人民聲音」的叮嚀

陳逸南

9月18日上午小英總統出席李登輝前總統的告別禮拜，以「時代的開創者李前總統」為題發表追思文指出，雖然李前總統已經離世，但他把民主和自由留給台灣，這樣的精神，將會引領一代又一代的台灣人民，通過重重考驗，追求「生為台灣人的幸福」。「民之所欲，長在我心」，不僅是李前總統時時掛記的事，也早已是台灣人民對他的共同記憶。

前總統李登輝追思告別禮拜19日在淡水真理大學大禮拜堂舉行，副總統賴清德（左2）率五院院長擔任覆旗官，為李登輝覆蓋中華民國國旗。（中央社）

記起1995年李登輝總統赴母校康乃爾大學發表「民之所欲，長在我心」演講。1996年，李登輝競選第九任總統時，提出「主權在民」的主張。特別在競選活動中強調，要「傾聽人民的聲音，貫徹民主改革，開創主權在民的新時代」。

請繼續往下閱讀...

當時，李登輝先生指出：我向選民保證：「民之所欲，長在我心」，對於全國同胞的需求我有充分的領會，也一定會全力以赴，達成國民的付託。我認為，唯有傾聽民眾心聲、務實力行的人，才是真正的政治家。

2001年11月14日「全國李登輝之友會」大會，李前總統致詞指出：有幸成為台灣第一位民選的總統，登輝感到非常榮幸。台灣人民賦予我的責任和使命，登輝從來不敢忘記。在我擔任總統十多年來，台灣人民的聲音一直是登輝面對困難、面對挑戰，打破威權體制，勇敢向前進的最大動力。靠著人民的支持與鼓勵，台灣才能完成世界各國所不可能實現的「寧靜革命」。

9月19日下午在新竹縣卻發生了一件24年未了的稅務冤案，人民申訴陳情遭到警察及檢察官無端打壓的事件。法務部行政執行署9月21日新聞稿指出，至執法人員住家外進行陳抗、侵犯隱私已逾越「言論自由」之界限。

細讀該新聞稿之後，讓人覺得執政者仍抱著「惡法亦法」之過時思維，不去查明太極門冤案24年未了的原因、民怨的由來、國家暴力侵害人權等，主政者沒有「釜底抽薪」的作法，不願傾聽人民的聲音，這是法治國「依法行政」嗎？期盼大家記取李前總統「傾聽人民聲音」的叮嚀，讓台灣民主法治更上軌道，不要發生國家暴力侵害人權事件。

（台灣北社理事）

《自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法