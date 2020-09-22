自由開講》大法官殞落，美國民主也將陪葬？

趙家彥

美國大法官金斯伯格（Ruth Bader Ginsburg）在9/18日與世長辭，我們除了感念他為美國憲法及人權帶來的貢獻，更要警惕她的離世可能造成美國政局甚至憲政運行的大波瀾。

美國大法官金斯伯格（Ruth Bader Ginsburg）於9/18日與世長辭。（法新社）

首先最直接的問題就是大法官的繼任，雖然總統握有提名權且川普已經宣布程序啟動，但在四年前歐巴馬時代共和黨曾有在選前挾參院多數杯葛提名的紀錄，更何況當時離大選還有九個月，川普都還不是共和黨候選人，如果現在強行通過無疑是明顯的雙重標準。然而，現在大選的局勢川普和共和黨極有可能在總統跟參議院遭到雙殺，想要掌握最高法院的主導權更待何時，而民主黨當然也知曉共和黨的意圖，接下來參議院必將是驢象兩黨廝殺的戰場，但受傷最重的無疑是民間對司法獨立的信任和美國憲法的存續。

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除此之外，這也是對大選投下震撼彈，由於大法官金斯伯格屬於自由派，他的逝世必定挑起自由派也就是民主黨選民的危機感，因為他們害怕保守派掌握多數後會毀掉多年來爭取的人權果實。但對共和黨選民尤其是福音教派而言，這是顛覆羅訴韋德案（墮胎合法化）的好機會，因此可預期反墮胎等陳腔濫調將重返大選核心舞台，畢竟在社會對立嚴重的當下，勝選的關鍵不是獲得中間選民支持，而是衝高支持族群的投票率。大法官之死帶來的意識形態之爭無疑是給予兩黨煽動選民的芭蕉扇，對共和黨而言更是重要。雖然短期內可以提高公民參與，但長期而言無疑是在社會撕裂的傷口上灑鹽。如果人民不再信任司法，彼此間也缺乏互信跟理性空間，民主政治的運作將受到巨大挑戰。

社會對立、缺乏溝通、民主失能。如果撕裂的美國政局持續敗壞，那恐怕美國的民主憲政將隨著金斯伯格大法官一同陪葬。

（台大學生）

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