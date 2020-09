自由開講》美豬進口一小步 FTA簽署一大步

◎簡三豐

蔡英文總統日前宣布開放美豬美牛,一必將成為促進簽署台美自由貿易協定FTA的敲門磚,台灣經濟與世界接軌的新里程碑。

陳水扁、馬英九執政時期,同樣積極尋求與美國簽署FTA,但因不同的時空背景及未能開放美豬美牛因素,因此始終未能如願達成。

蔡總統強調保護豬農設百億基金,輔導補助豬農升級轉型。農委會也釐定八大方向,現代化養豬設備,改善廢水處理回歸農田再利用,有機堆肥,全面提升環保,農業循環經濟,提高品質競爭力。政府更應落實5+2產業轉型升級的「新農業」政策,鼓勵青年返鄉從事農業,並提供農產品平台,將台灣優質美味豬肉出口國際市場。

政府有關部門更要保護全民食安,嚴格把關比照日本、韓國,讓合乎安全標準的美豬美牛進口,並清楚標示美國與本土的肉品,使消費者能自由選擇。

針對台灣開放美豬美牛進口,美國副總統彭斯(Mike Pence)、國務卿、農業部長等行政部門,紛紛表示歡迎,並期許美台經貿關係能更加強深化。

美國重量級參議員賈德納、梅南德兹、里契等更直接呼籲美台洽簽貿易協定。

美國國務院高層負責經濟原能環保的次卿克拉克Keith Krach一行於本月17日至19日訪台行程中,代表美方出席19日前總統李登輝追思告别禮拜,18日並與蔡總統及我國高層互動,政策上包括半導體、5G產業、通訊安全、高科技人才培訓以及全球供應鏈重組等,深入交換意見,進一步強化台美經濟夥伴關係全面交流合作,為往後台美簽署FTA 奠定良好基礎。克拉克次卿成為1979美台斷交以來,國務院來訪現任官員中層級最高者。

Dr. Tisone said:「There is only one"constant" in life,that constant is "CHANGE".」 泰森博士說:「人生唯一“不變的”就是“改變”。」

世界局勢急遽變化,台灣永續能源研究基金會董事長簡又新指出:新冠疫情之後,人們開始省思永績發展中經濟、社會與環境之間的關係。歐盟近期剛剛通過的7500億歐元振興計劃,就聚焦於綠色新政策與數位轉型,成為國際基金投資的主流。

中經院徐遵慈主任認為:「台灣決定開放美豬與美牛應有助台美迅速恢復TIFA諮商」「另一個重要意義是台灣希望能借此打開無法簽署FTA或參與區域合作的僵局。」

工商協進會理事長林伯豐和台北市美國商會(AmCham Taipei)會長金奇偉日前發表聯合共同聲明,為了實現台美在印太區域的和平穩定的共同目標與雙方的繁榮福祉,此時我們兩個工商團體強烈敦促兩國政府即刻著手進行關於簽署雙邊貿易協定之工作。

所謂:「順時代潮流者興;逆時代潮流者亡。」台美「真朋友、真進展」的長久邦誼,空前友好緊密,就天時、地利、人和而言,正是台美簽署自由貿易協定最佳契機,也是台灣經濟升級轉型的關鍵時刻。

在此特别引用英國浪漫詩人雪萊Percy Shelley詩句:「冬天來了,春天還會遠嗎?」(If winter comes , can spring be far behind ?)

「美豬來了,簽署FTA還會遠嗎?」且拭目以待!

(留美公共行政企管碩士MBA)

