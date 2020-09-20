自由開講》高雄如何築巢引「積」？

◎張豐藤

日前（9/18）台積電總裁魏哲家首次釋出有意前進高雄的訊息，對高雄人來說這是令人雀躍的訊息。然而，台積電最近在台南連續大手筆購入四筆土地，顯然台南將是五奈米、三奈米新製程的生產基地；同時，台積電最新的2奈米先進製程研發中心已經在新竹寶山動工興建，預計明年落成，並且也公開2奈米生產中心將落腳新竹寶山，緊鄰興建中的研發中心，正在取得土地中。高雄真的作好準備迎接台積電進入高雄嗎？如何築巢引「積」將是陳其邁市長任內最大的挑戰。

日前（9/18）台積電總裁魏哲家首次釋出有意前進高雄的訊息，對高雄人來說這是令人雀躍的訊息。（資料照）

除了土地外，要吸引台積電來高雄有很多條件必須去努力，包括（1）有否足夠的空汚總量管制VOC量讓半導體製程進入高雄？（2）有否足夠的水？（3）有否足夠的電？尤其是綠電（4）有否方便的交通運輸網連結南科、路科、橋科、高雄生活圈及海空運輸讓人流物流順暢？（5）能否解決半導體產業及其供應鏈的廢棄物問題？

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高屏地區為了解決空氣汚染問題而推動空污總量管制，然而一開始沒有配套措施讓政府掌握一些空汚量引進政府想要的策略產業，尤其是VOC量，產業減汚產生的空汚抵換量都掌握在產業自己手中不願釋出，以致於一些策略產業無法進入高雄。除了環保署擬修法若不賣貶值充公之外，高雄市政府也應該思考大規模汰換二行程機車和老舊柴油車、或者大客車、大貨車添加生質柴油等政策，將減下來的VOC抵換量提供策略產業使用。

台南市為了解決台積電的用水問題，上個月正式動工興建安平再生水廠，並且埋設水管直通南科台積電廠區，未來還有永康、仁德再生水廠來供應聯電、群創、奇美等其他廠商。高雄市想要台積電來高雄也同樣必須解決橋科、路科的用水問題，可能解決的方法包括（1）現在以海洋放流管排放至梓官外海的楠梓加工區數萬噸廢水，可以設置三級處理的再生水廠，（2）楠梓汚水處理廠設置三級處理的再生水廠。

高雄市長陳其邁。（資料照）

預計在2022年量產的台積電三奈米廠，一年用電高達77億度，超過台南市一年的民生及商業用電，高雄市準備好了嗎？不只如此，在蘋果的要求下台積電正在努力朝100%綠電努力，但是大規模地面型太陽光電設施排擠了生態用地，遭受強大阻力面臨瓶頸。高雄市必須要更積極推動屋頂型太陽光電，然而若無法解決舊社區大樓屋頂違建、豬舍、農舍違建等配套問題，屋頂型太陽光電也會遇到瓶頸。此外，綠電需要多元化，生質能發電也不能偏廢，甚至結合處理廢棄物與發綠電，推動北高雄循環經濟及綠電示範計劃，一併解決用電與半導體產業廢棄物的問題。

最後，貫穿橋科、左營高鐵站及小港機場的捷運紅線，必須延伸至路竹、甚至連結到南科，讓橋科、路科、南科的員工可以與高雄生活圈緊密結合。高雄市政府唯有努力解決台積電來高雄可能發生的困境，築巢引「積」，才有辦法帶進更多年輕人的工作機會。

陳其邁市長，加油～

（台灣環境教育協會理事長/前高雄市議員）

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