自由開講》高雄的石化產業何去何從？

◎張豐藤

6年前高雄石化管線氣爆，幾天前（9／11）前鎮又發生乙稀管線洩漏，為了能夠不讓高雄市區處於石化管線的風險之下，高雄產業區位的調整刻不容緩。因此，大社工業區除了政府1993年所作的25年後降編乙種工業區承諾外，區內的石化產業如何高值化搭配循環經濟及調整產業區位，關係到產業升級和降低汚染、安全風險，這些都促使政府應該好好面對大社工業區降編這個議題。

政府和石化廠商都沒有正視1993年的承諾，25年的年限已經過了2年，大社工業區何去何從及大林蒲循環經濟園區仍然未定案，不僅對大社的居民而言政府的信用破產，石化廠商也無從規劃高值化的產業升級，只有舊廠放爛等死或是遷往東南亞發展。在這個過渡時期，汚染繼續存在而沒有減輕，而在降編的那天開始，9000億產值的石化產業將沒有機會順利轉型，而會是結構型失業災難的開始。

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從高雄超高的環境負荷來看，高雄市沒有繼續保留大規模石化產業的本錢，只有以林園新三輕廠的原料產能規模為限制，朝小而美的高值化新材料產業發展，並搭配低污染製程與嵌入循環經濟模式的新設計，才有可能在減少汚染的狀況下再創高雄的新經濟榮景。

從高雄超高的環境負荷來看，高雄市沒有繼續保留大規模石化產業的本錢。圖為高雄市小港區大林蒲部落，周邊到處都是工廠，幾乎被800多支煙囪包圍，預訂將在2021年完成遷村。（資料照）

所以，現在的當務之急是趕快讓地方可以接受的大林蒲遷村方案確定，積極推動能夠嚴格把關的高值化新循環經濟園區，這樣才能讓民眾可以接受而且產業可以看到未來。其次，在循環經濟園區興建完工啟用前的過渡時期，大社工業區只能作為小規模研發試量產的基地，降低健康風險，而在循環經濟園區啓用之後降正式編為乙種工業區。如此才能逐步降低健康風險，而且同時順利轉型避免大規模失業潮的發生。

（台灣環境教育協會理事長／前高雄市議員）

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