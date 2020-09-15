自由開講》鐵路園道通行 高雄通勤自行車熱潮來臨

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近日報載，高雄鐵路園道將於農曆年前開放通行，令人欣慰，因為百年重型產業價值的翻轉，正可從輕量化的風貌轉變看到曙光。早期以港區經濟發展為核心的高雄，雖同時擁有山、海、河的景觀，但配套建設卻常為了服務來往的貨櫃及貨車，在轉口加值及運送效率集中港區的趨勢下，鐵道變成優質的自行車騎乘環境，正是城市轉型機會之一。

預計明年第二季完工的鐵路地下化綠園道左營段工程模擬圖。（圖：高市府提供）

高雄是全台第一座啟用公共自行車租賃系統的城市，在2010年被美國CNN評比為亞洲五大單車城市；2014年「CNN GO」來到高雄，拍攝自行車道沿線的駁二藝術特區 、大東藝術文化中心及旗津海鮮，全球同步撥出；2015年「愛河及蓮池潭自行車道系統」獲選交通部全國十大經典自行車道；2020「國際自由車環台公路大賽」破風競速終站高雄18個行政區，賽事畫面更首度於歐洲運動頻道播出，這十年來，自行車成為世界看見高雄的一個重要窗口。

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目前高雄已建置千里的自行車道，未來15.37公里的園道除了有森林與花海、鐵道記憶與砲台舊城風情等意象外，沿線1公里內也至少有3所專科、7所高中職、14所國中，若加上每週騎自行車的24.2%人口比率及21.1%通勤的調查數據可知，每天使用園道騎乘的人數將會有數萬人以上。

從高雄舊港區駁二的開發過程發現，原鐵道改變為自行車道後，讓店家後巷變成正門，觀光及青年工作人口也逐漸回流、土地利用率增加，遊客人潮從2013年323萬人增至423萬人。

台灣素有「自行車王國」之稱，2019年自行車成車及零件製造業產值達696億，面對這波趨勢及榮景，高雄也可佈署自行車關聯產業，藉園道自行車的熱潮，快速整合台灣獨有的供應鏈、科技優勢，帶動經濟及人潮。

鐵路園道工程是寧適、商機缺口的癒合，歷史紋理、大地景觀的縫合，它能讓市民無須再用石塊、鐵軌的鋪砌，解決經濟問題；不再用圍牆、柵欄將其隱藏於人們的視野之外。紐約、芬蘭，甚至鄰近的新加坡、日本及韓國都意識到，鐵道在某種程度上是伴隨城市發展而來，應讓舊有設施轉變成為民眾的記憶風情；讓原本鐵道圍籬、高架遮蔽的空間歸還於民，成為真正的市民大道。

（都市計畫技師）

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