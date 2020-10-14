自由開講》台南人渴望的交通便利是如此奢侈

Yuki

交通部鐵道局中部工程處「終於」強拆了台南鐵路地下化的三戶拒拆遷戶，工程的完工日期從2022延到2024、又拖到2026，做為台南市民，我衷心期盼能為這長達九年的抗爭畫下句點，早日讓台南人脫離這個交通泥沼。

每次跟不了解情況，卻又覺得為了鐵路「東移」而徵收民宅、就是侵害人民居住權的人說明，就要再講一次：從來都沒有「東移」這件事，定案的工程就是「原軌地下化」，只是在「東側施工」；自救會不斷強調鐵路「東移」，甚至提出其實是「西移」的「自救會版原軌地下化」，用「不要拆東邊去拆西邊」做為訴求，著實不太合理。在西側施工，要拆的總面積更多，而且自救會自己也知道，東側的公用地多，以減少開支、不影響過多住戶為出發點，已作過通盤考量，而非他們說的圖利西側住戶，難不成要去拆西邊圖利東側？

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反南鐵東移案，日前於黃家拆遷現場爆發衝突。（資料照）

這個政策是馬英九時期、劉兆玄行政院長時，中央就研究定調的。自救會不找馬英九、不找劉兆玄，也不找交通部鐵道局，就一直追著要賴清德負責，到黃偉哲執政繼續追賴清德，真的讓人摸不著腦袋；陳致曉教授有那麼想拉下「賴清德的子弟兵」嗎？陳教授參選立委時，票數甚至輸給反同的安定力量候選人。

陳家在這次強拆時又主張，希望市府把陳家的原始樣貌、做為一個公共藝術化的保存。此語令我瞠目結舌，您以後會搖著「我家被強拆」的大旗，再出來選幾次立委嗎？別人被拆都活該，抗爭基地就成了藝術？反鐵路東移自救會，一開始訴求的老屋情感、土地連結，原來是要求一坪要90～100萬；或者提出以為是原軌地下化、實為「西側施工」的訴求，要鐵道局不要拆你家去拆別人家；再到後來乾脆房子也不要了，要政府施工完再還你地就好；雖抗爭的策略須應地制宜、乘風向而行，但可議的是要全台南市民以通勤不便繼續等待你們。

現在陳致曉教授幫著黃春香女士打樓梯議題，樓梯已經承諾會給補助以重建，繼續捉著議題打，在我看來是要留下房地的完整性而已。設定地上權給鐵道局施工、事後再把地還給你，那其實真的在乎把樓梯剷掉嗎？主張的改變工法、改變路線也是不明所以，大家被拆的都是笨蛋、就你們最聰明？為了你一家繞路，不如一開始就全到山區施作再運回市區好不好？

他們總會惡狠狠攻擊支持方「要是你家被拆你還會說風涼話嗎？」以我台南人的立場，要是我家被拆，給我高於市價近兩倍的徵收補助、還讓我住富立，甚至能去銀行申請軍公教貸款的話，拆、快來拆。現在我們也不得而知陳家與黃家是否有申購南市府的專案照顧宅，不然你們就把補助的約定都拿出來，在記者會前撕毀，說你們不要錢、就是留地留房，我還比較敬重各位。

聲援黃家的團體，有眾多的學生團體或民間組織，到底有多少是台南人或長住台南？抗爭是以公民的利益為出發點，為大家爭取更好的制度與建設，為什麼400戶拆遷戶只剩兩家負隅頑抗？我們才是工作、生活在這座城市的人，在守護公民的權益之時，可以聽聽台南人的心聲嗎？

（公司行政）

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