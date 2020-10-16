深思熟綠》 請央行限制貸款，才能抑制房價、保護經濟

這次國內不動產市場價格上漲是有其因，並且由於貸款限制放鬆，這對於青年首購貸款能申貸成功且取得較好的利率是有幫助的，但問題是，難道沒有更兩全的方法，在協助青年購屋的狀況下也不讓房價飆漲嗎？

綠黨智庫

從今年 9 月份以來不動產市場是否過熱的現象開始被討論，從台大經濟系教授吳聰敏、李怡庭、陳旭昇所共同撰寫的〈火網評論：台灣房市是否過熱了？〉到央行副總裁陳南光的兩篇專刊，都明確的提到應該要關注房市並且更加審慎的處理，也呼籲政府亟需採用總體審慎政策與工具，並且明確指出房市持續高漲恐會損害實體經濟。

時間拉回到今年 3 月疫情發生之初，由於疫情影響，各國大規模進行降息、紓困等方式企圖維持甚至是刺激經濟，台灣也不免如此，這也是在疫情底下保護本國經濟的必要方式。

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但本次的房市高漲，部份因素即是降息後市場熱錢無處可去，只好大量流進股市及不動產交易市場。台灣長期以來產業結構有問題，導致不動產市場成為最具有明顯優勢的投資市場，不動產貸款因為具有明確的有價抵押物，因此銀行也更願意放款，而各銀行採取拉高貸款總成數、延長還款年限、還款寬限期等措施鼓勵不動產貸款，也成為推動房市價格上漲的助力。

不得不說，這次國內不動產市場價格上漲是有其因，並且由於貸款限制放鬆，這對於青年首購貸款能申貸成功且取得較好的利率是有幫助的，但問題是，難道沒有更兩全的方法，在協助青年購屋的狀況下也不讓房價飆漲嗎？

本次的房市高漲，部份因素即是降息後市場熱錢無處可去，只好大量流進股市及不動產交易市場。（本報資料照）

綠黨曾在2020年大選的競選期間，明確提出以「限制貸款」、「劃定一定比例社會住宅用地」及「興建社會住宅的相關政見」作為都會區房價問題的因應對策。相關討論請參照：〈居住正義（上）：空屋率再高也要建社會住宅， 年輕人才能買得起房子〉、〈居住正義（中）：斬斷炒房低利資金鏈， 住宅價格回歸需求面〉和〈居住正義（下）：單靠囤房稅無法解決居住問題，釋出帝寶豪宅你也租不起！〉

眾多政見中，「限制貸款」與這次的問題有高度相關，當時綠黨智庫整理過往央行政策以及針對央行做的研究，理解到過去央行也曾多次採取限制貸款的方式抑制房市，並成功讓房價趨緩甚或逐步下降的情況，因此綠黨明確提出三項政見：

1、第三房起限制貸款總成數不得超過七成，並逐房下修貸款數

2、第三房起取消還款寬限期

3、限制門檻由現行單一房台北市7000萬、新北市6000萬修改為2000萬（六都皆然）。

綠黨認為，雖然央行降低利率目的在於刺激經濟成長，鼓勵實體經濟動能，但如果金流只能進到不動產市場，不但無法達成刺激經濟成長的目的，反而可能會損害實體經濟，造成更不良的後果。

為確保央行在進行相關的決策之時能具有獨立性，各國政府理應盡可能減少對國內央行的干預，但事關國家整體經濟未來發展的重要政策，並且相關的專家學者也都提出具體的警告，綠黨呼籲我們不應容忍央行的不作為，也不應該誤將囤房稅視為萬靈丹，而忽視其他配套和其他居住問題。

綠黨在此具體地要求蔡英文政府，應要求央行在降息的同時，研究如何進行導流，讓金流可以真正的進入實體經濟，達成平衡的經濟發展，不讓高房價成為台灣社會的阻礙。

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