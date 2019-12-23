深思熟綠》單靠囤房稅無法解決居住問題，釋出帝寶豪宅你也租不起！

空屋率高的原因很複雜，不只是因為屋主囤房不賣或不出租，更多是因為交通不便或區域資源不足而造成的閒置。退一步說，就算這些空屋釋出後，我們就真的租的起嗎？租金價格與房價是相關的！

單靠囤房稅無法解決居住問題，釋出帝寶豪宅你也租不起！圖為「帝寶」豪宅。（資料照）

陳衍達 / 綠黨政策小組召集人

余長欣/綠黨北北基黨部主委、南加大營建管理碩士

賤民筆記/ 綠黨政策小組研究員

2020 選戰開打至今，關於房屋政策聲量最大的非囤房稅莫屬。囤房稅是本次大選民眾黨和時代力量提出的政見。時代力量有鑑於全台空屋率高達 10%，在立法院提案將單一自住稅率從現行 1.2 % 調降至 1 %，2-3 戶維持現行稅率 1.2 %，4-5 戶 2.4 到 3.6 %；6-7 戶 3.6 到 4.8 %；8-9 戶 4.8 到 6 %；10 戶以上 6 到 10 %。法案讓持有較多房產的民眾須繳交較高額的稅金，試圖以增加持有成本的方式，促使非自住的房產釋出。

時代力量所提出的論點攻擊台灣高房價，並且說要藉由將房市、租屋市場透明化，來落實居住正義；甚至還跑去東區夜宿，導致許多支持者誤解囤房稅加上透明化能解決高房價。但其實囤房稅根本不是要打擊房價，囤房稅的目的是在於希望墊高空屋的持有成本，使房東願意將空屋出租，解決租屋市場不透明的問題。囤房稅或許立意良善，但成效可能有限在議題發酵了半年後，這份法案的問題逐漸浮出檯面。有一個論點指出，台灣空屋率高，因此要讓空屋釋出到市場，這樣可以解決居住空間不足的問題，因此需要課徵囤房稅。但依照內政部所公布的低度用電住戶統計，目前房屋需求較高的雙北地區根本是全台灣空屋率最低的地方，空屋率最高的反而是金門。空屋率高的原因很複雜，不只是因為屋主囤房不賣或不出租，更多是因為交通不便或區域資源不足而造成的閒置。

但這些空屋的交通與區域資源真的足夠嗎？退一步說，就算這些空屋釋出後，我們就真的租的起嗎？租金價格與房價是相關的，以 1500 萬的住宅為例，年收益 2% 等於每月租金是 2 萬 5000 元，在台北這應該是青年情侶或夫妻能負擔的極限，並且在這樣的租金壓力下，更不可能存錢買房，但雙北的房價卻經常是超過 1500 萬的，這個問題在 2019 年 6 月台北市政府向營建署行文，要求放寬現有包租代管的租金限制，未來上限可以超過 2 萬 5000 元，以使房東願意出租，在這樣的情況下，如果不解決高房價問題，真的能解決居住空間的問題嗎？與其讓資產貶值，不如繳囤房稅在這邊可以先想像一個情境，假設現在有十戶兩千萬的物件，先不論貸款成數的問題。若分別使用現行版本和時代力量版本的樓地板做估算，可以發現若持有十戶也不出租空屋放著，其每年持有成本將從 282 萬增為 620 萬元，共增加 338 萬元，但如果以房價貶值 10 % 單戶房價跌到 1800 萬元，十戶持有人的資產就會減損 2000 萬元，對於一兩年內短期炒作的建商或投資客而言，會做出什麼選擇並不難猜想；更別說如果要使房價降到可以負擔的價格（1000萬），資產減損更會達到 1 億元，雖然囤房稅增加持有成本，但阻止不了房地產的炒作。炒房危機？！租屋市場透明化？！再一個情境，如果是五戶四千萬的物件，總價值與上個情境同樣是 2 億元，囤房稅所增加的持有成本，卻下滑到只增加 124 萬元。在沒有讓人把房價降下來的誘因下，這是不是變相鼓勵人們少數持有但將房價炒高呢？

某種程度上，囤房稅對大量房產持有者理論上具有加速釋出非自住房屋的效用，但對於真正讓房價上漲、迅速買入賣出的建商及投資客來說影響有限。不過，囤房稅的概念仍然有其貢獻，由於讓出租但不申報的成本提升，有機會讓屋主們選擇申報而推動租屋市場透明化，這是筆者相當樂見的。囤房稅 vs 限縮房貸以上是囤房稅「提高持有成本」策略可能會帶來的影響，前篇提到的限貸策略則是「增加交易成本」，可以直接卡住資金的快速流動。當限貸的規定改嚴，每筆買賣的自付額都將大幅提高，其增加幅度不是一年 2、3 % 的稅金，而是 2、30 % 的自備款，即使投資客資金再充裕，都很難不卻步。

講到這裡，必須提出一個很關鍵的問題：我們到底是要阻止還是的炒作交易（限貸），還是只是單純想課有錢人（有房人？）的稅（囤房稅）？當然這兩項並沒有衝突，但如果就執行的有效程度與優先程度，限貸政策在實施上會較為單純、立竿見影，也不容易被規避。

居住問題的核心

回到最初的定義：「人們可以在工作地點一定交通時間內，用合理的價格取得合適的居住空間。」或許我們能使用各種財稅過政策工具試圖影響價格，但居住正義的核心其實是空間問題，具體做法有兩種、配套作法一種。

減少都市本身的居住人口，也就是常說的都市減壓，利用如：衛星城市、遷移重點城市等方式，但這樣的方式所面臨的問題是，如果當地無法提供足夠的區域資源，如足夠的就業機會，人口依然會被磁吸回去，或者沒有遷出的動能，導致整個造鎮計畫出現各種問題輕則資源不足，重則成為造鎮失敗的鬼城。

提高都市單位土地的人口容量，這就是常聽到的都市更新，藉由都讓同一土地的容納人口增加，就可以提高可供給的空間，解決居住空間的問題。

配套方式就是藉由改善交通方式及交通動線等，讓同樣移動時間內的都市生活圈擴大，增加可以利用的空間。

但以上這三種方式，都有目前法規上的問題與困境，我們所提出的設定社會住宅用地只是其中一部分的作法，再比如隨著交通方式的發展，住宅容積率也應該重新進行檢討等等，實際上這些問題都涉及國土規劃、區域計畫、都市計畫等等，更有中央、地方職權範圍的問題，因此在實務上也更加的複雜，並且在人民方面更涉及環境、人權甚至土地炒作的問題，如何在兼顧環境與人權的情況下，進行合理的重新規劃，這是需要花更多時間討論的問題。

小結：居住正義未完待續回到最初的居住要素來看，除了以上的財稅工具外，其實更應該將整體的都市規畫進行全面性的檢討，還有交通動線的改善。

最後我們也可以針對社會住宅、限貸及囤房稅做出結論：

解決居住正義問題，首選社會住宅，但在落實上有其難度。

在抑制炒房風氣的作法中，增加資金的流動成本的「限縮房貸」會比增加持有成本的「囤房稅」更有機會達成目標。

肯認推動囤房稅試圖促使空屋釋出的本意，但在宣傳上不應讓民眾混淆成平抑房價的工具。

最後仍必須再次強調，無論是限貸或是囤房稅，都只是居住正義的止痛藥，唯有在進行都市規劃時，把社會住宅納入考量，並加強交通便利性，才能真正預防居住不正義的發生。

在推動立法上，兩大黨由於包袱過重，修法牛步。本次大選許多小黨有望獲得席次，希望在各小黨的努力之下，台灣離居住正義可以更進一步。

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