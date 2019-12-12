深思熟綠》「能源民主化」是在民主什麼？

再生能源產業的下一個十年甚至二十年，將是台灣能源民主化的關鍵時刻。再生能源售電業成為民眾自主選擇購電的新選擇，讓企業及民眾主動承購，以彰顯其在環境保護上的行動。

陳衍達 / 綠黨政策小組召集人

楊青晏 / 瓦特先生創辦人

蕭翠瑩 / 綠能臨門一腳協會理事長，綠黨彰化第4選區候選人

氣候變遷影響下，能源轉型已成為各國廣泛討論、推動的重要方針。其中電力市場架構的重建，決定未來電力市場的運作機制，左右能源轉型的成效，影響轉型的延續性。

在文章的開頭，我們得先釐清一個問題：能源和電力的差異。能源泛指能源資源，如燃料和電力，不過本文中暫不討論燃料議題。在重建電力市場的部分，有一個熱門的名詞－「能源民主化」，主要目標是在阻止氣候變遷的同時，讓所有人都能公平獲得能源，建構一個權力較為分散及由公共社會控制的能源體系。此目標分為「公平」及「自主」兩大訴求。

「能源民主化」主要目標是在阻止氣候變遷的同時，讓所有人都能公平獲得能源，建構一個權力較為分散及由公共社會控制的能源體系。（資料照）

「公平」旨在轉型的同時，應以所有人都能獲取能源為要務，轉型的結果應為每個人都能以低成本享有能源。而「自主」代表在未來的電力市場的架構下，電力市場不再全由公部門主導，民眾應握有控制能源、選擇能源的權利。

能源集權主義的挑戰

過去，由於火力和核能發電廠的機組需要鉅資維持，且燃料多非自產，所以能源多半由國家或大型企業把持。因此，這種由大電廠統一供電的系統常被視為一個國家對能源的集權。對於執政者而言，這些電廠相對容易一手掌握，成本低廉、供電穩定且易於統治，但電力從電廠長途傳輸至電力需求密集地區地區會有耗損，且這類電廠在建置、發電和除役上相對製造較多污染。

而公民社會的發展中，隨著權力下放以及去中心化的呼聲越來越多，反核及反煤被賦予了反獨裁、反霸權的政治意義。

公民社會的發展中，隨著權力下放以及去中心化的呼聲越來越多，反核及反煤被賦予了反獨裁、反霸權的政治意義。（資料照）

另一方面，去中心化也有其戰略及安全意義，當電力來源趨於多元、搭配儲能技術後，面臨個體電廠暫時失效時會有更大的韌性，而這正是綠色政治價值揭櫫以分散式、多元化，維持系統穩定的生態智慧原則。

能源體系的典範轉移

在環保意識高漲、公民力量崛起的今天，各地電力業開始產生質變，例如京都和愛丁堡政府提供空間讓民眾認領參與「公民電廠」的營運，維也納則藉由公投促使能源公司設置公民太陽能電廠，都改變了集權式的電力產業。

隨著全球「減煤廢核」甚至邁向「RE100（再生能源的發電佔比100%）」的浪潮下，重視環保的用戶和重視形象的企業開始有「自家使用電力100%來自再生能源」的呼聲，於是新形態的售電模式應運而生，部分售電業者向不同能源類型的電廠購入能源，並按用戶選擇之能源比例供電，顛覆了人們對電力業的想像。

隨著全球「減煤廢核」甚至邁向「RE100」的浪潮下，重視環保的用戶和重視形象的企業開始有「自家使用電力100%來自再生能源」的呼聲，於是新形態的售電模式應運而生。（美聯社）

能源民主化在台灣

台灣的能源民主化起步稍晚，依據2017年初拍板的電業法修法，綠電先行市場化，新的特許行業「再生能源售電業」單賣再生能源，讓民眾購買電力有了台電以外的選擇。

台電預計4-7年後轉型為控股母公司，拆分為發電及輸配售電兩大事業，降低能源民主化的壁壘。這項電業大變革，各界都拭目以待，台電的轉型是否成功，抑或是繼續長期把持電業，將大大影響電力市場的架構及未來性。

歐洲及新加波在能源轉型的推動下，電力市場的機制已延伸出即時交易市場、日前交易市場等多樣化的電力交易型態，創造更多的工作機會與可能性，改善原有國有企業的效率，而台灣能否依循此軌跡，端看政策推動的結果。

再生能源產業的下一個十年甚至二十年，將是台灣能源民主化的關鍵時刻。（資料照）

再生能源產業的下一個十年甚至二十年，將是台灣能源民主化的關鍵時刻。再生能源售電業成為民眾自主選擇購電的新選擇，讓企業及民眾主動承購，以彰顯其在環境保護上的行動。

但與此同時，政府應該繼續對高污染的電廠課以環境稅捐，將它們的環境成本轉為營運成本，並轉以補助相對高成本的小規模綠色公民電廠。就再生能源產業的長期推動來說，將是躉購機制逐漸退場後，仍必須持續進行的綠能成本財稅正義法律手段。

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