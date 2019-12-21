深思熟綠》居住正義（中）：斬斷炒房低利資金鏈， 住宅價格回歸需求面

住屋是民生的必需品，建商或房仲將其視為商品還說得過去，但把它視為金融商品就太過頭了。一個居住空間從200 萬被炒到1500萬，對屋內生活的人不會造成任何居住品質的提升，只有房貸變得更沉重或者房租變得更高。

陳衍達／綠黨政策小組召集人

余長欣／綠黨北北基黨部主委、南加大營建管理碩士

賤民筆記／綠黨政策小組研究員

回顧上一篇的內容，「當房價炒到期待的價格時，建商或投資客不論有沒有賣完，只要將剩餘房產跟銀行進行抵押，就能開始下一個建案。」在把不動產視為金融商品的前提下，儘管多數人無法一口氣買下一塊土地或建物，但透過金融操作，還是有辦法讓物件快速地流動。一買一賣漸漸墊高了房價，讓真正想要買房自住的人們苦不堪言。

不過，依照央行統計，截至2019年10月全國個人信貸中有約85 %是購屋貸款，金額更達7兆3千多萬；而如果要讓房價合理化，至少要使房價降低3-4成，這不僅是房價跌30 %的問題，相關的經濟衝擊評估更是要謹慎。

高房價問題真的無解嗎？央行有方法！

如果讀者有在關注房市，可能會記得，雖然馬英九執政時期放任炒房，但在2015-16年，當時台灣房市曾有一波的大跌，連知名產地產投資客帥過頭都說他投降。根據研究，應該和當時央行進行限貸政策有關，2015年8月有鑑於房價持續高漲，央行執行限貸政策，除限制4000-7000 萬以上的豪宅，取消還款寬限期，並針對有第三房房貸者進行限制。

2017 年 9 月央行委請台大經濟系教授王泓仁、陳南光及成大經濟系教授林姿妤所撰寫的〈房貸成數（LTV）對臺灣房地產價格與授信之影響〉報告的結論中明確指出：「實證結果亦顯示雙北地區的 LTV 上限政策能減少實際貸款之LTV，並降低實際貸款總額，且這些結果在各個群組、地區，皆為顯著。在全球低利的時代，上述實證結果顯示雙北地區 LTV 政策的實施，可間接發揮抑制房價的功能。」

而央行現在有沒有限貸？

答案是有的。不過，2016年後只剩對4000-7000萬以上豪宅的管制，於是房市又「熱絡」了起來。 由此可知，限貸對房價上漲有相當的抑制能力。過去無論是國民黨或民進黨執政，都曾有「房市是經濟火車頭」的說法，但作為一個國家的執政黨，這是相當不負責任的說法。住屋是民生的必需品，建商或房仲將其視為商品還說得過去，但把它視為金融商品就太過頭了。一個居住空間從200 萬被炒到1500萬，對屋內生活的人不會造成任何居住品質的提升，只有房貸變得更沉重或者房租變得更高。

因此筆者認為，房地產應回歸最初「居住」的本質。

住屋是民生的必需品，建商或房仲將其視為商品還說得過去，但把它視為金融商品就太過頭了。一個居住空間從200 萬被炒到1500萬，對屋內生活的人不會造成任何居住品質的提升，只有房貸變得更沉重或者房租變得更高。（本報資料照）

要抑制炒房，需要斷開人們心中「買賣房屋」和「獲利」的連結。除了限貸，貸款的利率也應隨著購屋數量增加而增加，可以考量的作法有幾種：

1. 調整對豪宅的認定。將現行央行規定的 4000-7000 萬，統一下調至 2000 萬。

2. 提高炒房貸款的利息。從第三房（含）開始，房貸信貸利率不得低於「五大銀行平均基準利率」，並且以每增加一房增加不得少於0.5%累進計算，進行長期的房貸利率管控，避免藉由房貸套利的情況。

3. 降低炒房資金的貸款成數。貸款成數由第二房（含）開始，不得高於七成，以每增加一房減少兩成遞減，至第五房為一成，（惟在房貸成數可以定期修正，以有效控制房貸市場）。

4. 限縮炒房貸款之還款寬限期。從第三房（含）開始無還款寬限期，單一戶價格高於 2000 萬者從第二房（含）開始無還款寬限期。

5. 追蹤利率過低之貸款。房貸、信貸利率低於當日五大銀行平均基準利率八成，須向金管會報備並備查，於銀行端須以每一季為時限，去識別化揭露借出之貸款（筆數、金額、時間及用途）。

限貸政策在本系列探討的房屋政策中，是有先例可循、且成效最顯著的策略。讓資金流動的成本變高、速度放慢，就能降低房價被哄抬的機會。（待續）

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