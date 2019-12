深思熟綠》麻煩藥不藥：醫用CBD進口爭議

無論接下來衛福部是否可以明確指引輸入CBD的管道,這次掀起的論戰讓許多爭議點再度被檢視,冀望在一次又一次的言詞交鋒中,台灣社會能以更多的實證共識,取代籠統的汙名與誤解。

李菁琪 / 律師、全球青年綠人活動長

陳衍達 / 綠黨政策小組召集人,京都大學公衛碩士

「醫療用大麻開放與否」近期燃起了社會大眾的關注,民間有訴求建議衛福部重新評估CBD等非成癮性大麻萃取物進口的可行性。

許多民眾對大麻的想像侷限在其毒品與成癮的性質,事實上,「大麻」是多種品種的統稱。在多種大麻素(Cannabinoid)成分中,最主要的有四氫大麻酚THC(Tetrahydrocannabinol)與大麻二酚 CBD(Cannabidiol)。THC因有致幻覺和成癮等作用,限制了其用途,而CBD經研究證實具有抗焦慮、抗精神病、止吐、抗發炎、抗痙攣的功效,因此許多國家已廣泛使用醫用大麻製劑。

例如《科學》月刊2018年9月號,便列出CBD可以控制多發性硬化症引起的肌肉痙攣、短暫降低青光眼的眼壓、恢復愛滋病相關病症的食慾,以及舒緩慢性神經痛和化療後引起的噁心嘔吐症狀等。國內迄今尚未採用這些藥劑,值得專業評估,逐步開放。

使用醫用大麻藥劑,需要對其利弊有充分的瞭解與掌握。圖為醫療用大麻油。(美聯社)

使用醫用大麻藥劑,需要對其利弊有充分的瞭解與掌握。以美國食藥署核准使用的CBD藥物Epidiolex為例,此藥被認為對某些難治型癲癇療效可期,雖然部分案例有肝指數上升的副作用,美國仍准許使用,並謹慎監控。

包括美國、加拿大、以及世界醫師協會的醫用大麻使用指引,主要針對前述適應症,建議先使用傳統藥物,若療效不彰或副作用太大,再評估使用CBD藥劑,並且如同使用任何藥物,都需注意相關副作用。同時透過嚴格的藥品管理體系,監控處方,避免流用。而不是全面排除病患使用這類藥劑的權益。



至於民眾至某些國家可購得的非處方、保健食品(dietary supplement)等級的CBD滴劑(美國規定THC含量少於0.3%為食品級,國內無論是藥品等級或保健食品等級的CBD,都規定THC需少於10ppm)等,則是另一個需要正視的類別。

目前台灣幾乎無法從正當管道取得CBD,也出現黑市,一瓶在國外售價約兩千元台幣的CBD滴劑,在台灣可以翻倍賣出,而且是否含有不明成分及有害農藥等,民眾無法知悉。又或者是因為我國規範THC容許含量為10ppm大幅低於其他國家可標示為不含THC的0.3%的容許標準,導致國人誤觸毒品危害防制條例,引發民眾恐慌。

建議食藥署對此應更明確公布規範,並給予民眾注意及指引,避免使用到成分不明或混雜有害物質的製劑,並重新檢討THC容許含量之合理性。

對於醫用大麻藥劑持反對立場的人員,多以這些病症有其他藥物可治療為由,不支持採用有爭議性的大麻製劑。但在法理及倫理上,這不應構成阻絕有效藥劑的理由。即便有替代藥物,如患者對傳統的藥物治療反應不佳,仍應享有取用有效藥劑的權利。

藥物濫用的疑慮,當然不是空穴來風,若開放輸入,絕對需要審慎管理。除了現由合法執業的醫師開立處方、由合法執業的藥師給藥,最重要的是規範醫師在使用藥品級CBD治療之前,須先採用經核可的傳統用藥,並為其決定負責。

無論接下來衛福部是否可以明確指引輸入CBD的管道,這次掀起的論戰讓許多爭議點再度被檢視,冀望在一次又一次的言詞交鋒中,台灣社會能以更多的實證共識,取代籠統的汙名與誤解。



