深思熟綠》買下一片自然，留給我們的孩子：環境信託

目前，許多國家都已經有非常成功的環境信託案例了。如彼得兔的作者波特小姐，把利用版稅所得陸續收購的4000英畝湖區莊園土地，交給了英國的國民信託組織，讓湖區的自然景色，甚至農莊的傳統農作方式都被完整的保留下來，使得人們現在看到的湖區，仍然是一百多年前的樣子；在日本，也有一群孩子們用自己的零用錢，將面臨開發危機的龍貓森林一筆一筆地買了回來。

彭楚芸／綠黨智庫研究員

日前，知識型youtuber志祺七七發佈了一段影片，講述森林環境對人的重要，影片中也稍微提到了環境信託。

藉此，筆者想再介紹更多台灣環境信託發展的現狀。

環境信託

環境信託的基本概念，可以用一個大家熟悉的故事來解釋。手塚治虫的漫畫《怪醫黑傑克》中，收取病人高額治療費的黑傑克醫師，將他所賺的錢都用來收購小島，然後就放著讓島嶼休養生息，為的就是保護當地的環境。這些島嶼，在黑傑克醫師的持有下不會被開發。但如果小島的所有人黑傑克醫師過世了，小島將由黑傑克醫師繼承人繼承、或在沒有繼承人情況下收歸國有。在這個狀況下，黑傑克醫師當初的意願就不能被保證能夠持續下去。因此，黑傑克醫師需要一個可信任的管理者，讓他能夠託付這片他用一生守護的土地，讓這樣的自然環境能夠永遠的被守護著。

事實上，在民國100年，荒野保護協會曾受託，成立台灣第一筆環境信託－自然谷環境教育基地，依照委託人的心意，保護當地的低海拔森林環境，但因為稅法的不友善，使得環境信託在台灣發展非常困難，所以自然谷，是目前台灣唯一一筆成功的環境信託案例。

民國100年，荒野保護協會曾受託，成立台灣第一筆環境信託－自然谷環境教育基地，數年後再度觀測到保育類八色鳥，令環保人士振奮不已。（資料照）

為了讓環境信託及同樣面臨生存困境的文資古蹟信託能順利發展，台灣環境資訊協會從104年至今，不斷地在推動修法，在走到完善的環境信託制度之前，面臨的障礙有那些呢？

受託方：優惠稅賦獨厚信託業

台灣過去的公益信託發展中，因為優惠稅賦限定受託人須為銀行業者的關係，導致目前99.9%的公益信託受託人皆是信託業（銀行），並且導向金融給付型發展（如獎學金、救助金發放），抑制了非金融型的公益信託（如：環境保護與文化保存公益信託），因為在現實的狀況中，若將環境託付給銀行，銀行業雖然是受託人，實際上卻只能扮演會計、出納的管理任務，要銀行去執行保護動物、山林或維護文資等等的工作實在強人所難。

委託方：優惠稅賦不平等

在目前的稅法中，因規範不明確的關係，讓想成立、捐贈或加入環境保護與文化保存公益信託的民眾，無法享有「可列入所得稅扣除額」以及「不納入贈與和遺產總」的優惠。為解決這問題，待修法之公益信託相關法規尚有母法：《信託法》第八章公益信託專章，和公益信託相關的《所得稅法》及《遺產及贈與稅法》。

目前，許多國家都已經有非常成功的環境信託案例了。如彼得兔的作者波特小姐，把利用版稅所得陸續收購的4000英畝湖區莊園土地，交給了英國的國民信託組織，讓湖區的自然景色，甚至農莊的傳統農作方式都被完整的保留下來，使得人們現在看到的湖區，仍然是一百多年前的樣子；在日本，也有一群孩子們用自己的零用錢，將面臨開發危機的龍貓森林一筆一筆地買了回來。

環境與文資古蹟因有其特殊性，依照其特性開放優惠稅賦給受託的相關專業團體，使他們享有與信託業同等的稅賦優惠，是推廣環境信託的重要方向。而台灣現行的信託法及稅法因為防弊的關係設下的種種限制，限縮了環境信託的發展，放寬公益信託受託人認定是一種解決方法，但是，修法的過程牽一髮而動全身。我們支持環境信託的理念，但之中要如何避免放寬條件後產生的弊端，和針對多元公益信託必須更完善的法規，需要社會更多的認識和討論。而在環境信託修法完成之前，守護環境的腳步不能因此停歇，是否有其他替代方案，如環境保護目的之契約型土地贈與稅賦優惠專法等，也許可以先嘗試研擬。

是否有一片風景，讓你想好好珍惜的呢？或許將來你也可以透過環境信託來守護它。

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