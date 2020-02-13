深思熟綠》你的公眾利益不是你的公眾利益－談淡北道路的各方角力

公眾利益是在許多利益相關者的對話中成型，也許正在閱讀此文章的您就是其中一人，但沒有發言就不會被聽到。或許我們可以透過其他跟我們類似需求的人的發聲獲得一些利益，但終究沒辦法期待所有需求都被傳達出去，所以，從下而上的政治參與是保障自己生活品質最立竿見影的方法，而這正是綠色政治的六大價值之一－草根式民主－所追求的。

余長欣／綠黨北北基黨部主委、污毒鴨鴨／綠黨政策小組研究員

近日因為淡北道路的建設案通過環評，引起各方議論。淡北道路全名為「淡水河北側沿河平面道路」，1996年時為了加強淡水和台北的聯絡，交通部公路總局提案興建淡北快速道路，最初的設計是雙層高架道路。不過在當時，由於前幾年淡海新市鎮的造鎮計畫蠻橫通關，且嚴重破壞海岸生態，當地居民對這件開發案相當反感，但在大型公共建設背後的龐大利益驅使之下，台北縣政府（現新北市政府）曾多次嘗試闖關，幸好淡水民眾和環保團體聯手把關，才沒讓政府得手（詳見：誰的淡水？誰的發展？關於淡水發展的幾個故事）。

出師不利的都市規劃

一般來說，紓解都市在尖峰時期的塞車情形有幾種做法：最源頭解決的方法是做好「都市規劃」，利用浮動分區的機制，讓珍貴的都會區土地做更有效的配置，讓通勤者能以較高的效率抵達上班地點，而同時需要進行的是建構一個市鎮的生活機能，讓當地就業市場可以和人力供給相稱，淡海最初的造鎮目的其實就是希望能讓淡水以及鄰近地區的就業人口不在一股腦地往台北市區擠，但在種種原因下，目前並未達到顯著成效。2006年，淡北道路以平面道路之姿再次出現在政府的計畫之中，建設的目的還是一樣，試圖紓解淡水與台北之間的塞車問題。可是在這十年間，時空背景已經有相當大的變化，捷運通車了，公車運輸也改善了，只是人口成長後，流動的方向仍然是台北市區，淡水的聯外道路在尖峰時刻依然壅塞。

2006年，淡北道路以平面道路之姿再次出現在政府的計畫之中，建設的目的還是一樣，試圖紓解淡水與台北之間的塞車問題。（圖：新北市工務局）

啟人疑竇的開發案

對政府來說，「因為車太多，所以我們把路拓寬」是相當直接的做法，但在考量整體影響時，我們會發現這項建設很有可能只是把塞車的地點從淡水移到北投，這時就變成台北市政府跳腳了。不過，這次雙北市府聯手通過環評，台北這樣一個講求紀律的市府團隊竟然放行成效如此堪慮的開發案，其背後牽扯到的利益結構實在讓人起疑。

淡北道路開發案也牽涉到許多環境議題，這一部份可以參考環境法律人協會的懶人包，裡面的解釋相當清楚。儘管政府再怎麼澄清，其規劃路線離河岸保留區不及十公分，施工時絕對會闖進紅樹林的生活空間，更遑論道路開通後帶來的噪音及空氣汙染可能造成的生態衝擊。淡水海岸的珊瑚礁跟綠蠵龜已經一去不復返，為了這個極有可能無法解決塞車問題的交通改善方案，淡水人還有本錢再失去紅樹林嗎？

當聲量變成公共決策的主要考量

到這裡我們可以發現，在公共政策的擬定中，各方基於不同立場及利益而試圖影響政策方向，但利益要如何分配一直都是大問題。理論上，政府被認為要為人民謀最大福利，民間的公司希望獲利，民眾希望更好的生活品質。先不論政府官員和廠商的利益輸送問題，新北市府和台北市府服務的畢竟是不同對象，加上政府認為的公共福祉選民又不一定買單，有的重視交通、有的重視環境，到最後決策的方向變成「（在沒有利益輸送的前提下）謀聲量最大的部份群體認為的最大福利」，也讓淡北道路發展成眼前如此畸形的情況。

小結：公共參與是最有機會傳達想法的管道

在種種討論之後，我們往往發現，公眾利益是在許多利益相關者的對話中成型，也許正在閱讀此文章的您就是其中一人，但沒有發言就不會被聽到。或許我們可以透過其他跟我們類似需求的人的發聲獲得一些利益，但終究沒辦法期待所有需求都被傳達出去，所以，從下而上的政治參與是保障自己生活品質最立竿見影的方法，而這正是綠色政治的六大價值之一－草根式民主－所追求的。雖然生活不是件輕鬆的事，但期許我們都能在維生之外多做點什麼，讓居住環境變得更好。

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