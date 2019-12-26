深思熟綠》幼有所養，教有所衷

葉一墨／綠黨政策小組研究員

陳衍達／綠黨政策小組召集人

張竹芩／綠黨副秘書長、德州大學傳播博士

台灣的幼兒出生人數，從2015年的21萬3598個新生兒，逐年下降，到2018年只有18萬1601個，而截至2019年10月底，也只有14萬6164個，想來今年應該很難突破18萬。但是就算新生兒數目逐年下降，為什麼還是有許多家長，找不到可以負擔得起，也抽不到嚮往的公立幼兒園呢？

這要從台灣的公私幼兒園的比例說起，以今年（2019年）來說，全台幼兒園有6727間，公立有2444間，私立有4283間，公私立比為36%：64%；而其中私立的部分，有1052間幼兒園加入準公共化的行列，還有181間是非營利幼兒園，即使如此，也還是沒有改變公立與私立比例的差距。現在的私立幼兒園，就算納入準公共化的規範，還是會有許多的名目可以向家長索費，政府降低家長經濟負擔的美意，也在此打折。

公立、私立與準公共化幼兒園

再來談談幼兒園的分類，無論是公立幼兒園與非營利幼兒園，都是由政府無償（或低價）提供土地、建物及設施設備，差別僅在經營管理者的不同，因此這兩種幼兒園都沒有營利的需求；但是私立幼兒園就不同了，畢竟不是慈善機構，當然需要營利，因為無論是軟體、硬體或師資，無一不是經營方負擔，萬一在壓力下加入準公共化幼兒園，政府還限制了學費的上限。上有政策，下有對策，另立名目收費或壓低教師薪資，來平衡開銷或獲取利潤等爭議時有所聞。

就算新生兒數目逐年下降，還是有許多家長找不到可以負擔得起，也抽不到嚮往的公立幼兒園。（本報資料照）

只要不是公立幼兒園，在自負盈虧的壓力下，很難在既要提高品質，又要維持薪資的條件下取得平衡。在收費低廉、又需要大量補助維持營運的狀況下，不難理解政府為什麼不廣設公立幼兒園，而鼓勵私立幼兒園加入準公共化計畫。硬體的建置無法一蹴可幾，有現成的園區和師資，可以直接上線，是做為過渡時期不得已而為之的方式，何樂不為。但這並非解決問題的良方，畢竟，準公共化幼兒園的設立，民眾還未得其利，教保員已先受其害。

教育事業不是商品，勿以營利主導幼兒托育

教育不是商品，不應以營利面向來主導幼兒托育服務，尤其是教保員的薪資，更應該得到保障。筆者建議政府逐年增設公立或非營利幼兒園，讓公私立比接近。專業師資部分，有穩定的工作環境，就會有教育人才願意投入，台灣目前有幼保和幼教系，人才不虞匱乏，空間則可優先考慮各地區小學閒置空間的活化，離家也近，廣設不是問題；以此策略做出市場區隔，淘汰品質不佳的私幼，這樣的政策，才是創造家長、幼兒與教保員三贏的局面。

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