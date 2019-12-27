深思熟綠》別再戰幾輪族：交通也要平權

我國交通事故發生率，一直以來皆居東亞之冠。顯然現行交通政策有許多待改善的空間，而其中亟待處理的，便是檢討政策對於機車使用者的極度不友善。

蠟筆小白 / 綠黨政策小組研究員

彭楚芸 / 綠黨政策小組研究員、京都大學公衛碩士

陳冠宇 / 綠黨竹北市市民代表、新竹縣第二選區立委參選人

我國的交通事故發生率，一直以來皆居東亞之冠。顯然現行交通政策有許多待改善的空間，而其中亟待處理的，應是檢討政策對於機車使用者的極度不友善。

交通單位及地方政府長期死抱車種分流及兩段式左轉迷思，漠視車流強迫交織引發更多危險。（資料照）

車速分流取代車種分流

我國目前道路設計，都是將機慢車專用道設立在道路的右側，交通及警政單位勤於灌輸「機車靠右騎」觀念，不僅讓沒有設置人行道的路段產生人車爭道的險象、更造成汽車要右轉時，必須要和後方的直行機車搶奪路權。這是違反道路駕駛的基本邏輯的：沒有要右轉的機車，為何不是走路中間，反而規定它必須得靠在道路的右側呢？因此我們認為，要降低機汽車衝突，首先要改善機慢車道的設計，取消道路中間禁行機車，並且以車速分流，而非以車種限制。

待轉區遠遠突出於路口停止線外，徒增待撞事故風險，亦威脅斑馬線上行人安全。（資料照）

左轉靠左，右轉靠右，取消危險兩段式左轉

我國交通道路規劃對於機車族最不友善的設計，非兩段式左轉莫屬。兩段式左轉的由來，其實是仿效日本五十年前的交通規劃，原因是在於過去機慢車的動力相較汽車較為不足，因此用兩段式左轉來避免速差過大產生追撞的風險。但五十年以來，動力機械運具的技術日新月異，普通重型機車的動力效能早已大大提升，強迫兩段式左轉已無明確必要性。根據資料，試辦取消兩段式左轉的路段，事故率降幅甚至能達到40%。

左轉靠左，右轉靠右，這是最符合駕駛直覺的。靠右兩段式左轉，又是一樁違背正常駕駛邏輯的設計，不僅造成駕駛在各路口待轉區標示不一的狀況之下產生混淆，更因為待轉區的增設，壓縮到人行空間，增加行人和機車擦撞的風險，甚至機車待轉區若設立在大路口中間，突出於路口停止線之外，還會增加機車騎士無辜「被待撞」的風險。隨著科技發展，機車待轉區這種過時的落伍設計應全面取消。

道路標線設計有違直覺，輕則使交通壅塞，重則因駕駛人頻繁變換車道，導致市街道路事故頻傳。（資料照）

我們認為，要解決交通亂象，必須重新思考道路設計：目前台灣大多的路段並沒有設立左轉專用車道，縱使有，也經常是和直行車道並用，或未在左轉道路口前劃設槽化線或分隔島阻斷後方車流，導致許多駕駛在直行的狀況下，車道卻突然變成左轉專用道，即使主要幹道也經常是如此。此設計極易使駕駛混淆，輕則使交通壅塞，重則因駕駛人頻繁變換車道，導致市街道路事故頻傳。

道路設計應通盤檢討

道路標線，也是機車族的安全殺手。日本等國機車族群比例不大，但道路標線抗滑係數須達65BPN，規範嚴格。而氣候多雨且擁有廣大機車族群的台灣，道路標線的抗滑係數規範卻遠較各國更為寬鬆，如此僅以四輪族觀點的安全標準來規劃道路，實在有失公平。

台灣路面標線雨天易造成機車打滑自摔，圖中左轉專用道常被機車族蔑稱為「藍藍路」，避之唯恐不及。（資料照）

因此我們主張，台灣各式街道路的設計應進行通盤檢討：改善道路標線材質、車道指向設計，全面設立左轉專用道，並且在特定大型路口，檢討是否有必要設置右轉專用道。

道路平權，不能僅仰賴罰則，完整的路權教育也須併行。台灣駕駛人目前最大的問題，是對於路權的觀念不足：過去因為物資貧乏，家中若能有部汽車，儼然象徵著地位高人一等，長久以來導致今日台灣社會「以小汽車為尊至大」的道路亂象及迷思。

事實上在先進國家，路權如同人權，是相當重視無分載具型態之平等的。因此，我們的駕駛需要接受更多教育，讓安全與尊重所有道路使用者的觀念，深植在所有用路人的心中。

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