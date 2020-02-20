深思熟綠》男女平權的運動競賽：合球

合球的理念是男女平等，團體配合，減少個人間的身材體型對抗：比賽雙方各4男4女，是男女混和的運動，男生防守男生，女生防守女生，不允許錯位防守。因此得分需要靠兩性合作。

彭楚芸／綠黨智庫研究員

記得國高中時期，是剛對面對性別差異，對此產生興趣又彆扭害羞不承認的年紀，在體育課的運動場上，因為天生生理強度和校方過度擔心肢體接觸等等原因，在多數的球類運動中，總是男生一區，女生一區。一個擅長運動的女孩，就算認為自己球技能與男孩較勁，要跨越分區限制、要做為打破規則的第一人，總還是有重重阻力；而也有人總是在專注於得分的同時，眼神又控制不住的飄去關注異性區的狀況，希望能有更多互動，卻又被不成文的規則框在自己的性別區中。

有鑑於這些問題，有一種提倡平權的球類運動，筆者認為非常適合在國高中推廣。

合球（Korfball）是在1902年由荷蘭一位教師Nico Broekhuysen所發明，至今已有超過百年的歷史。由於荷蘭合球聯會一直將精力集中在改善內部構架運作之上，較少投入於合球的國際化，因此經過了奧運的演示賽和長時間的推廣，一直到1985年，合球才被列入世界認可的運動項目之一。

合球的理念是男女平等，團體配合，減少個人間的身材體型對抗：比賽雙方各4男4女，是男女混和的運動，男生防守男生，女生防守女生，不允許錯位防守。因此得分需要靠兩性合作。（http://www.wesport.org.uk/）

合球的規則與籃球類似，比賽場地分為兩個半區。兩邊球場各有一個3.5公尺高的籃框，將球投入對方籃框即為得分。但合球視運球、斷（抄）球為犯規。像橄欖球一樣，需要不斷的將球互傳來獲得得分機會。

合球的理念是男女平等，團體配合，減少個人間的身材體型對抗：比賽雙方各4男4女，是男女混和的運動，男生防守男生，女生防守女生，不允許錯位防守。因此得分需要靠兩性合作。

它也是激烈但又十分有禮的運動：合球規範有限度的身體接觸，相較於籃球的防守有著抄球、蓋火鍋等身形壓制的侵略性動作，合球的防守者不能與對方進攻球員有身體接觸（一臂以上的距離），只要舉起雙手，進攻者就只能傳球，不能有投籃動作，意即得分仰賴隊友間合作默契和靈敏的判斷力。為求平等，合球用高到無法灌籃的籃框，讓大高人無法靠著賣高輾壓全場，讓每個人都能透過練習發展自己的得分技巧。

綜觀以上，合球培養著運動員非常重要的能力：全面技能、團隊合作、兩性平等以及學習適當的身體接觸。目前，全球已有超過70個國家和地區開展這項運動，但鮮少人知道的是，台灣其實在合球世界排名中有著與荷蘭、比利時列為世界前三的優秀成績。推廣合球，提供在一般校園中這些心照不宣，暗暗希望能夠被動參與異性互動的孩子們更多正向的機會。也讓已經很優秀的合球選手們能被大家看見。

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