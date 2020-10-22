自由開講》留下南山，「台南囡仔」黃偉哲將創台灣文化新高度

吳柏瑋

俗話說「一府二鹿三艋舺」，「府城」台南是台灣開墾史中最重要的起點，也是台灣目前文化資產資源最為豐厚的「古都」。從熱蘭遮城到二鯤鯓砲臺，從南鐵挖出大北門的古城牆，到台南科園區挖出史前遺址，台南貴為台灣第一大古都，蘊含了數百年來的台灣靈魂，許多台灣漢人的家族也都從這裡上岸、開枝散葉，最後建起了這個美麗的家園。

然而，在這樣一個文化古都中，這些拓荒先人的安眠之所卻無法安寧，在政府與建築商的開發需求下，全台灣的墓葬遷移「遍地開花」，如今可以說是全台最「古」的古墓區也同樣即將消失，這裡從明代開始就是漢人的長眠地，諷刺的是，這些漢人的祖先，卻要面對其後世的汙辱，出生於台南七股的黃偉哲市長，真想就這樣挖了這些祖墳嗎？或許，這裡還躺著您的某位祖先呢！

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近年來台灣古墓保存的議題也逐漸浮上檯面，圖為歷史近四百年的南山公墓區。（資料照）

近四年來，台灣古墓保存的議題也逐漸浮上檯面，許多外國學者如Oliver Streiter、James X. Morris也特別關注台灣的古墓文化，過去台灣談論文化保存時對「死」的文化相對忌諱，但對於外國人而言，因為台灣的漢人是移民文化，在墓葬上所體現出的形式十分特別，我們能夠從墓碑上的刻字理解該家族的遷移史，能夠從墓的形式、裝飾去理解當時該地的風土民情與經濟狀況，而我們更能從墓葬的方位去理解過去的山水紋理，一座墓葬能夠提供出的價值，不僅僅是觀光上的文化成本，更是人類學上的重要研究資料。

或許有人會說，古墓不具文化價值，但筆者對於這種反對保存的說法不以為然，許多國人出國旅遊會去參觀泰姬瑪哈陵，會去秦始皇陵、清東陵，這些景點哪個不是古墓？但每一年為當地帶來的觀光財卻不可估量，我們的台南，有古堡、古廟、史前遺址，如果再搭配南山公墓地留存，這難道不是提高台南文化觀光潛力的文化資本嗎？

假若黃偉哲市長，能夠拿出「台南囡仔」的魄力，為祖先、為後代留下這片古墓，肯定會為台南於國際上的文化地位更提升一個層次，比之新北、台北，台南更能夠代表台灣成為「文化代表」，這是多麼光宗耀祖的殊榮，而黃偉哲市長也會被地方與歷史紀錄，為台南與台灣守下了文化的「根」。

（暗坑文化工作室執行長）

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