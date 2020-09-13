韋恩的食農生活》誤開「紫外線燈」灼傷，專家警告千萬別這樣用！

這種消毒用的「紫外線燈」確實在研究界、業界廣泛用於殺菌、消毒使用，而且要有用的應該是UVC。但是在專業人員應用時，開燈後絕對是避之唯恐不及，絕對不會讓自己暴露在這種殺菌燈之下！

韋恩的食農生活

近日中國大陸杭州市有一所小學被報導，在教室誤開消毒用的「紫外線燈」長達5個多小時，使127多名學生皮膚、眼睛灼傷，甚至有學生眼帶血絲、學還有嚴重到被診斷出眼角膜上皮脫落的症狀，如果惡化恐怕因此失明。

中國一小學爆校方誤讓超過130名學生暴露在「紫外線燈」下5個多小時，使多人眼睛、皮膚灼燒。（圖翻攝自微博／報社合成照）

之前肺炎開始大流行時，許多人相當恐慌，所以各種消毒產品紛紛出籠，像是次氯酸水，以及紫外線消毒燈等。類似的紫外線燈在媒體上也有廠商介紹可以裝在大樓入口處殺菌，韋恩就大聲疾呼母湯，這種紫外線燈具高能量，只會有兩個結果：

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1.它不分病毒丶病菌或人體細胞通殺，要不就會造成短期的眼睛與皮膚的灼傷，或長期的DNA破壞，有引發癌症特別是皮膚癌的可能，也會造成眼睛白內障或加速黃斑部的退化。

2.如果作到不傷害人體，對病毒病菌大概也沒什麼效果。

這種紫外線燈確實在研究界、業界廣泛用於殺菌、消毒使用，而且要有用的應該是UVC。但是在專業人員應用時，開燈後絕對是避之唯恐不及，絕對不會讓自己暴露在這種殺菌燈之下，要不是在殺菌箱內照，然後箱子遮起來，要不就是在特定房間內照，然後人就會離開那房間，如果像新聞照一樣暴露在紫外光下，而且還直視紫外燈，專業人士看了一定會捏一把冷汗，因此人體實在沒必要冒這種險。

本文經授權轉載自韋恩的食農生活 誤開「紫外線燈」灼傷，專家警告千萬別這樣用！

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