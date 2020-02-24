韋恩的食農生活》過量紫外線會造成眼睛或皮膚的燒傷，不適合人體消毒！

韋恩提醒大家，能夠殺菌消滅病毒的，對人體細胞也可能有傷害，所以一定要謹慎，有些傷害短期可能看不出來，但是長期來說就有風險！

韋恩的食農生活

最近因為新冠肺炎的關係，讓大家有一種對消毒用具的恐慌感，但是就有人利用這種大家的恐慌趁虛而入，而媒體記者有意無意的配合，更讓一些謠言公開傳播，對防疫沒幫助就算了，如果造成預期以外的傷害，那還真的是未蒙其利先受其害。

韋恩前幾天看到三立新聞報導說有「社區公寓住戶防疫出招，掛上紫外線燈殺菌，出入前得站在紫外線燈下大約10秒，確保達到殺菌效果，雖然看不出細菌的增減，但紫外線相關產品也成了網購熱銷。」心想怪怪這可不得了，人體照這種紫外線短期會造成眼睛與皮膚的灼傷，長期之下，紫外線會造成DNA的破壞，有引發癌症特別是皮膚癌的可能，也會造成眼睛白內障或加速黃斑部的退化，實在沒必要冒這種險。

（截圖自三立新聞網／韋恩的食農生活 後製）

這種紫外線燈確實在研究界、業界廣泛用於殺菌、消毒使用，而且要有用的應該是UVC。但是在專業人員應用時，開燈後絕對是避之唯恐不及，絕對不會讓自己暴露在這種殺菌燈之下，要不是在殺菌箱內照，然後箱子遮起來，要不就是在特定房間內照，然後人就會離開那房間，如果像新聞照一樣暴露在紫外光下，而且還直視紫外燈，專業人士看了一定會捏一把冷汗。

紫外光殺菌消滅病毒的原理是以其高能量，將細菌或病毒的表面蛋白質或是內部DNA/RNA加以變性，達成殺滅的目的。所以同樣原理，對人體細胞也是會有傷害的，所以如果讓人體細胞急性的死亡，那就是一種灼傷；如果是破壞了人體細胞DNA，那就可能誘導出癌細胞。所以人平常避紫外線都來不及了，不管是眼科醫師都會再三叮嚀最好在戶外要戴墨鏡（甚至要全罩式的最好），或是皮膚科醫師也會叮嚀要注意防曬，就是這個道理。

紫外線大致依其波長可以分為UVA、UVB、UVC。UVA波長最長，所以穿透力最好、但是能量最低，陽光紫外線裡能夠穿透抵達地表的主要就是UVA，占了98%左右 ，而UVA因為穿透力好，會穿透到皮膚深處的真皮層，導致皮膚老化、皺紋、長斑，甚至皮膚癌，且傷害屬長期慢性累積；而UVB 能量更高 ，但是 穿透力不好，很容易被大氣吸收， 而且只停留在表皮，因此UVB會導致曬紅、曬傷，長期也可能造成皮膚老化及皮膚癌：而UVC能量更高，所以破壞力更大，只是幸運的是 地表本來是沒有UVC的，因為都被大氣的臭氧層吸收光了，只是之前的臭氧破洞就透進了UVC。在一些人造光源裡會產生UVC，比如說水銀鈉燈或是焊接的火焰中，所以焊接工人常見的工傷就是眼睛因為UVC而遭到灼傷，急性下會造成結膜發炎，長期下會造成白內障或黃斑部病變，不可不慎，到時吃什麼葉黃素也是來不及的。

所以韋恩提醒大家，能夠殺菌消滅病毒的，對人體細胞也可能有傷害，所以一定要謹慎，有些傷害短期可能看不出來，但是長期來說就有風險了，人工照紫外燈我想就好像自己打造一個臭氧洞一樣，應該很快會看到曬黑、然後皺紋出現、變成加速的老化， 年輕小姐們應該很不樂見。如果廠商告訴你不會對人體細胞有傷害的，那我想可能是照度不夠、或是時間不夠，總之那也代表傷不了細菌或病毒，純粹花錢當盤子而已了。所以用紫外燈對人體消毒實在不是個好主意，蠻像個地域梗的。

最後，對於新聞記者缺乏專業的報導，我想大家應該也都萬分感慨，但是平時好像也拿它沒轍，但是對於防疫關頭，是否更應該更加謹慎小心，官方是否該出來管一管呢? NCC好像很久沒聽到他們的聲音了。

本文經授權轉載自韋恩的食農生活 過量紫外線會造成眼睛或皮膚的燒傷，不適合人體消毒！

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