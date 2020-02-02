韋恩的食農生活》酒精與漂白水抗病毒的正確使用方法

的確！一些環境消毒用品對於殺死病毒是有幫助的，正確的使用它們有助於預防傳染。而且除了酒精之外，可以做為消毒用的化學品還有很多，大家不用急著去狂買酒精。

酒精與漂白水抗病毒的正確使用方法。（資料照）

韋恩的食農生活

最近很多人因為擔心武漢病毒的蔓延，所以對於居家清潔消毒特別重視，所以除了口罩大賣之外，連帶酒精也變成搶手的商品。的確，一些環境消毒用品對於殺死病毒是有幫助的，正確的使用它們有助於預防傳染。因為韋恩也從事過居家清潔用品行業，所以想要分享這些清潔用品的正確使用方法，以免大家用錯方法，不但沒有效果，可能還有害。而且除了酒精之外，可以做為消毒用的化學品還有很多，大家不用急著去狂買酒精。

酒精

最容易取得、也最適合一般民眾使用的是酒精。酒精一般指的是乙醇，最常買得到的是藥房賣的95%藥用酒精，或是台灣菸酒公司賣的95%食用酒精，台灣因為稅法的關係，另外還有一種粉紅色的變性酒精，那是加入了變性劑讓它不適合飲用，但是一樣可以做消毒用途。市面上另外也買得到75%的酒精，可以直接用。而99%的無水酒精就很罕見，而且很貴也因為過於易燃所以不太安全，不推薦使用。

最容易取得、也最適合一般民眾使用的是酒精。（資料照）

酒精適合殺病毒的濃度在60%-80%，所以一般的目標都會稀釋到70%或是75%來使用，只是一般我們買到的是95%酒精，那到底該怎麼處理？韋恩教大家一個簡單的稀釋法，那就是記得3加1的稀釋法：用3杯的95%酒精加上1杯的水，均勻混合後，那就是大約70%-75%的適當濃度了。

注意事項：

● 酒精消毒需要接觸10分鐘以上，才能發揮效果，所以不要急著把它擦掉。



● 酒精在高濃度之下，都算是易燃物，所以一定要避免接近高溫的地方存放使用。



● 這樣的高濃度酒精千萬不能喝，也要避免小朋友誤喝。



● 此外也要避免在密閉空間使用，以避免刺激性。



● 酒精會造成塑膠或橡膠變硬變質，所以也要特別注意。



● 酒精接觸皮膚或是像乾洗手使用時，某些人會因為皮膚油脂被溶解所以造成皮膚乾裂，所以要注意保濕。

異丙醇

除了乙醇之外，另外也有一些醇類可以做為消毒清潔用，像是異丙醇（Isopropylalcohol），它有較不刺激的優點，但是在殺菌上比乙醇於某些方面稍弱些，文獻說對於殺病毒上還是有功能，所以可以作為替代使用。

氯系漂白水

另外很適合用於消毒的化學品首推（氯系）漂白水，就是衣物用的強調潔白的漂白水，便宜又容易取得。它的主要成分是次氯酸鈉，具有強氧化性，所以可以做到消毒殺菌殺病毒，所以也是醫療單位日常就在使用的化學消毒劑，效果備受肯定。所以大家不必搶買酒精，我看貨架上漂白水還很多，大家不妨買來使用，尤其是大面積的環境消毒，氯系漂白水便宜又好用。

另外很適合用於消毒的化學品首推（氯系）漂白水，就是衣物用的強調潔白的漂白水，便宜又容易取得。（資料照）

氯系漂白水的有效濃度，對於家居環境清潔來說，大約為500ppm。對很多人可能很傷腦筋不知該怎麼達到這個濃度，韋恩介紹很簡單的稀釋法，就是將市售漂白水（濃度5%-6%）稀釋100倍，實際的做法是取濃度5%-6%的漂白水100ml（1個養樂多瓶，或是半個馬克杯），然後稀釋到10公升裝的水桶裡就可以。只是市面上的漂白水除了高樂氏原味，其他幾乎都沒有標示濃度，所以除了高樂氏我覺得比較靠得住外，其他我不敢說就可以這樣稀釋了，或是大家可以參考各產品說明上的建議用法，只是這濃度還是不得而知了。

漂白水注意事項：

●漂白水使用後雖然有味道，但是不要急著把它擦掉，至少讓它接觸10-30分鐘以上，才能發揮足夠效果。

●漂白水對皮膚或黏膜有刺激性，所以操作時一定要戴手套等防護措施，以及注意通風。

●漂白水會造成褪色，所以注意使用的對象。



●漂白水會腐蝕金屬，也會損壞一些塑膠，請特別注意。



●未經稀釋的漂白水在太陽光下會釋出有毒氣體，所以應放置於陰涼的地方。



●使用漂白水時，千萬不要自行混合酸性清潔劑或其他鹽酸等成分，否則容易產生有毒的氯氣。

●由於次氯酸鈉會隨着時間漸漸分解，因此盡量挑選買生產日期較近的漂白水，也不要放太久。而稀釋的漂白水，也會隨時間分解，所以最好在24小時內用完。以確保消毒的效果。

氧系漂白水

市售漂白水還有另外一種，屬於氧系的漂白水，也就是市售宣稱彩色衣物也可以用的漂白水。其主要成分是過氧化氫，也就是雙氧水，也是一種好的替代氯系漂白水的消毒劑。因為它分解後就變成水跟氧，比較沒有殘留物的顧慮，所以我自己用的是比較安心，至少不用擔心孩子們消毒後的東西抓來抓去的。只是很苦惱的是，市售氧系漂白水我也找不到有標示濃度的，所以也只能參考各產品標示使用，只是效果我就沒那麼心安了。

總之，在現在防疫如火如荼的現在，大家也不需要恐慌，酒精也犯不著搶購。只要知道這些要領，選擇合適的消毒劑做好環境清潔，個人多洗手注重防護，相信一定可以做好減少感染源的接觸。

本文經授權轉載自韋恩的食農生活 酒精與漂白水抗病毒的正確使用方法

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