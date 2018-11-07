韋恩的食農生活》「大腸毒素恐懼症」再臨？！大腸不是「精子」變「病毒」的錬成陣！

希望大家要有正確的觀念，不要對大腸或毒素有過度的恐懼。不是有細菌就是骯髒，人類的細胞（精子）更不會突變成病毒的。

韋恩的食農生活

最近因為同婚辯論 ，很多有關人體健康科學的方面出現了一些奇怪的說法，比如說「精子在直腸骯髒的環境下，很可能突變成為愛滋病毒」。稱之為肛之鍊金術師嗎？但是這樣的說法也不算太離奇，其實歷史上也是有其脈絡可循。韋恩倒是寧可稱之為大腸毒素恐懼症，這一系的恐懼源頭，其實是延續19世紀家樂氏醫師的說法。沒錯，家樂氏醫師就是現在大家還在吃的家樂式早餐玉米片的發明人。

大腸毒素恐懼症？家樂氏醫師起的頭！家樂氏醫師（John Harvey Kellogg）（中）。



家樂氏醫師提倡素食，只吃生的蔬菜水果與穀類、豆類，他最劃時代的理論是，他認為大腸裡面充滿食物帶來的毒素，所以每天都在想盡辦法把大腸弄到極端的乾淨。他在美國開了一家巴德克里克療養院，把當代一些搞不清的怪病都歸類成自體中毒（Autointoxication）或大腸中毒（Intestine Toxemia），他認為人體八成的病因就是來自於此，而大腸裡的毒素就是萬病之首，所以每天都要積極清理。

所以他發明了一系列的器具來清大腸，裡面包含灌腸器等等都是有申請專利的發明，首先都是由灌了幾十公升的水來清腸開始，如果這還不夠乾淨，接下來就會灌優格（其實是一半用吃的，一半用灌的）。如果這還不夠治療，還可以坐上他特製的搖擺椅，他相信這搖擺椅提供的劇烈搖擺，可以強制大腸蠕動，甚至還可以配合進行通電的水療。

家樂氏醫師發明了一系列的器具來清大腸，裡面包含灌腸器等等都是有申請專利的發明，首先都是由灌了幾十公升的水來清腸開始，如果這還不夠乾淨，接下來就會灌優格（其實是一半用吃的，一半用灌的）。（圖片來源：網路）

如果還是覺得清腸不夠，還可以坐上他特製的搖擺椅（左），他相信這搖擺椅提供的劇烈搖擺，可以強制大腸蠕動，甚至還可以配合進行通電的水療。（圖片來源：gizmodo.com）

最後這些比較（溫和？）的手段還不足以治療的的話，就進行大腸切除術。因為當時的醫生相信，大腸也不過是個存大便的袋子，除此之外沒什麼用，只會讓毒素在裡面不斷產生，還不如切掉算了。所以家樂氏醫師每天大概會為20多個人切除大腸，終其一生，總共為了兩萬多人切掉了大腸。

當然我們現在對腸道的了解與那時候大不同了，大腸裡面住了很多腸道菌，與人體保持一種共生狀態。如果腸道菌相維持良性的平衡，對人體健康是有很大的好處的，比如說有助良好的血糖控制、調節新陳代謝、甚至減肥、抗憂鬱、抗老化等等。當然如果腸道菌相不好，當然也會產生一些不良的代謝毒素，有害身體。但是大腸絕對不是無用的器官，甚至有的學者已經把腸道菌視為人體的一個外包的器官了，所以大腸絕對不僅僅是個裝大便的袋子，也不是吸收食物裡的水份這麼單純，更不是切掉就好了。

對了，他發明玉米片的目的之一是為了推廣不要自慰…. 因為吃肉會激發性慾…他終其一生沒跟他老婆上過床，蜜月時正忙著寫反性愛的書…..他的子女都是領養來的。有關家樂氏醫師的生平，多年前還拍過一部電影The Road to Wellville，中文名酒窈窕男女，有興趣的人可以參考參考。當然他推廣蔬食高纖，以現在的觀點來看，還是很好的。

有關家樂氏醫師的生平，多年前還拍過一部電影The Road to Wellville，中文名酒窈窕男女，有興趣的人可以參考參考。（圖片來源：網路）

總之，韋恩希望大家有正確的觀念，不要對大腸或毒素有過度的恐懼，腸道菌是維繫健康非常重要的一部分 （可以參考人體充滿了共生菌，所以健康的菌相很重要 ）。不是有細菌就是骯髒，人類的細胞更不會突變成病毒的（等價交換才是鍊金術的真理啊）。

本文經受權轉載自韋恩的食農生活 大腸毒素恐懼症再臨？！