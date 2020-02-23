韋恩的食農生活》邱品齊醫師談：次氯酸真的有這麼神嗎？

雖然說次氯酸的抗菌效果理論上比較強，但如何讓成份穩定、長期有效與釐清相關使用細節，的確還有待後續確認。至於次氯酸產品是否適合當做皮膚殺菌消毒使用，有幾點問題還需要釐清才行！

韋恩的食農生活



因為前文【防疫消毒 打破次氯酸水的迷思】 分析了次氯酸水的迷思，所以許多（業界？）朋友憤怒的留言質疑我不要噴在手上的建議，質疑的理由當然很多，但很多是常見手法比如說張冠李戴（拿醫療用品掩護這個日常使用的東西）、偷換概念（次氯酸鈉的資料用在次氯酸水身上），當然還有來戰身分的，反正這都網路吵嘴道理上說不過時候的常見套路。

如果講到身分，韋恩當然推薦更專業的皮膚科邱品齊醫師，邱醫師與韋恩有些緣分，是韋恩長期非常尊敬的專業醫師，建議大家更應該聽聽他的說法。〈次氯酸真的有這麼神嗎？〉

邱醫師:次氯酸產品若常常噴、長期噴、亂亂噴還是可能造成皮膚炎。示意圖。（資料照）

摘錄邱醫師的重點結論：

至於次氯酸產品是否適合當做皮膚殺菌消毒使用，有幾點問題還需要釐清才行：

1.目前法規上沒有相關規範與管理細節

2.體外測試殺菌力跟實際使用會有差異

3.成分不穩定容易分解失效濃度會變低

4.使用濃度不同接觸消毒時間也會不同

5.不確定產品實際濃度與標示是否符合

6.低濃度次氯酸水只建議當作生活抗菌用

7.100~300ppm次氯酸水較適合當環境殺菌用

8.常常噴、長期噴、亂亂噴還是可能造成皮膚炎

9.產品抗菌效度廣度仍需相關研究與許可證規範

10.長期使用是否會影響皮膚共生益菌仍有待確認

也就是因為這樣，各大衛生單位目前只有把次氯酸鈉列入環境消毒成分，次氯酸水的部分並沒有列入，雖然說次氯酸的抗菌效果理論上比較強，但如何讓成份穩定、長期有效與釐清相關使用細節，的確還有待後續確認。

（圖片來源：邱品齊醫師幸福美肌學院 https://vocus.cc/skindocchiu/introduce）

邱醫師目前有在方格子定期提供他的文章，建議大家可以去訂閱，絕對是最正確的肌膚保養知識，保證不再受外界奇怪廣告所誤導。

韋恩的建議只是提供大家參考，大家可以聽也可以不聽，建議可以自行理性判斷，畢竟現實生活中就是風險自負的許多選擇，但是因此動氣或是來謾罵那就很沒必要了，但是如果是因為我說了什麼而擋人財路，那也是很抱歉了。

本文經授權轉載自韋恩的食農生活 邱品齊醫師談：次氯酸真的有這麼神嗎？

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