韋恩的食農生活》防疫消毒 打破次氯酸水的迷思

很多廠商刻意誤導宣傳日本將次氯酸水納入食品添加物，但是沒告訴你的是，日本是將其當作消毒料，規定在最終食物中要完全去除。

韋恩的食農生活

最近因為防疫的需要大增，所以酒精供不應求，次氯酸水產品也都賣到斷貨。其實據韋恩對產業的了解，現在次氯酸水生產廠製水能力不是問題，反倒是小瓶子供應上來不及，所以沒得生產，這也是這個產業十幾二十年來遇見的奇觀。韋恩所幸家裡常有一些噴霧空瓶留著裝精油、酒精等等，所以也找有次氯酸水電解機的朋友，自製了一些給小朋友噴噴桌面來用。

只是因為次氯酸水很搶手，網路上對它的奇怪說法也就越來越多，不排除是一些廠商的人出來放的誇大消息，我深以為憂。加上前文消毒用的電解水有用嗎？臭氧電解水與次氯酸電解水寫完，也有許多朋友私訊來問了有關次氯酸水的一些問題，所以我在這邊乾脆一起澄清一些常見次氯酸水的迷思。

（作者提供）

次氯酸水是氯系的氧化劑，因為它的強氧化性，可以造成蛋白質或DNA的變性，所以對細菌可以殺菌，對具有外套膜的病毒也有不活化的效果。而且它需要的濃度比次氯酸鈉（漂白水的成分）要低，工作pH又偏弱酸性，所以刺激性較低。所以是個相當不錯的環境清潔消毒劑，但是大家可千萬不要將它神話了。

1. 次氯酸水是食品添加物，所以可以吃進嘴裡

錯！

很多廠商刻意誤導宣傳日本將次氯酸水納入食品添加物，但是沒告訴你的是，日本是將其當作消毒料，規定在最終食物中要完全去除。所以正確的說，依照法規，台灣將次氯酸水列為食品清潔劑用，也就是可以用於作為水的殺菌或是食品容器以及食材洗滌之用，在食材殘留不得超過 1ppm。也就是說拿來洗菜、器皿可以，但是最終還是要把它沖掉，而且次氯酸水不要直接加在食物裡，以免造成腸胃的不良反應，或是裡面有的雜質一起被吃進去了。

次氯酸水裡面最值得注意的雜質是三氯甲烷，雖然它的濃度與自來水相當，我認為不用太過注意，但是如果是許多人擔心三氯甲烷的致癌性風險，連燒個開水都要刻意多煮一下好讓三氯甲烷可以揮發，那又何必讓次氯酸水殘留在食物裡，增加三氯甲烷的攝取呢？

2. 次氯酸水可以拿來噴手

錯！

次氯酸水很多廣告宣傳明示暗示可以拿來噴手，我認為這樣宣傳的廠商故意遊走法律邊緣，相當無良（這個品牌最近新聞置入很多，大家可以回想看看）。因為依照法規面來說，只有化妝品才能用在人體肌膚上，而宣傳在肌膚上殺菌，更是屬於含藥化妝品了。化妝品必須由合格化妝品廠生產，而如果是含藥化妝品，更應該預先由食藥署審查許可。所以不符合這些法規要求的次氯酸水，只能用於環境清潔消毒用。所以教你可以噴手的廠商，就可能是誇大不實的廠商，可以反問它是否為合格化妝品廠，否則就可以檢舉它。

另外從科學上來看，次氯酸水還是一種強氧化劑，可能對皮膚有刺激性，在一些動物實驗裡，也觀察到高濃度的次氯酸水，可能造成皮膚增厚的現象。所以尤其是對嬰幼兒嬌嫩的皮膚，更是得小心。如果沒有經過該有的皮膚敏感性測試，實在不建議這樣用。

3. 次氯酸水可以搶購多囤貨一些

錯！

次氯酸水其實是一種安定性很不好的東西，它怕光、怕熱，隨著時間就會慢慢被還原，結果變成水跟鹽等等無用的成分，失去效用。但是要發揮消毒的作用，卻需要一定的氯含量，依照許多研究指出，有效氯含量至少要在數十ppm（比如說40ppm 10秒鐘）以上。所以我不建議大家搶購一堆次氯酸水產品，因為它的效果會因為放太久而遞減，甚至無效。所以還是用新鮮的好。

而每家廠商對次氯酸水的產品保存期限有長有短，有的長到兩年的，這麼長的保存期限，超出我的想像之外。我都很好奇，廠商對其安定性有沒確實的證據，在有效期限內都能確保有足夠發揮功效的次氯酸含量？ 還是只是圖個商業上的銷售方便而已？ 否則大家就是當成噴噴鹽水，求個心安，但是卻花了冤枉錢。

韋恩認為，次氯酸水是個好東西，對於清潔環境、器皿、用具來說，可以在防疫抗病毒的關頭幫上很大的忙，但是如果有不良廠商來渾水摸魚，企圖做誇大的宣傳，讓大家被誤導的話，就很不應該了。消費者們也要有正確的知識，將次氯酸水加以善用。

本文經授權轉載自韋恩的食農生活 防疫消毒 打破次氯酸水的迷思

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法