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韋恩的食農生活》這不是詐欺，也不是冷笑話，「不含蛋的蛋」已經問市

當台灣還在爭論雞蛋裡到底該不該允許殘留芬普尼，或是雞蛋運輸是不是該用一次性包材才衛生的時候，美國的創新，早就到達了另一個境界了。
作者： 韋恩的食．農．生活
2017-12-10 10:23
 | 2017-12-10 10:23

韋恩的食．農．生活

「老闆，貢丸湯不加貢丸」是個冷笑話，但是就在2017年12月，「不含蛋的蛋」已經橫空出世，而這確定不是個冷笑話，也不是一場騙局，它是個食品的創新。

美國一家以素食概念為出發點的新創公司Hampton Creek，推出這樣不是蛋的蛋，而且它是素的。它的外型是液態蛋，如果炒來吃或煎來吃，吃起來據說就像真的蛋，但是成分裡根本沒有一丁點蛋。根據Hampton Creek透露，它的主成分是個擁有4000年食用歷史、來自神祕東方、含有豐富蛋白質的豆類。其實，它就是…………………綠豆。

Hampton Creek立志生產一系列取代肉類的素食，這算是第一砲，後面還有素的肉在研發中。因為該公司相信，植物來源的素食有助於節約能源、減少碳排，所以有助於解決環境問題。而這樣做出來的蛋當然不會有抗生素殘留的問題，也不含有膽固醇，因此也很健康。

當台灣還在爭論雞蛋裡到底該不該允許殘留芬普尼，或是雞蛋運輸是不是該用一次性包材才衛生的時候，美國的創新，早就到達了另一個境界了。以後我們也不用再爭論雞蛋到底是葷的還是素的了，只要選這個不是蛋的蛋就好了。

其實照片裡就是該公司產品開發總監同時身為米其林星級主廚Ben Roche所炒出來的蛋，看起來還真的跟一般的蛋沒兩樣，真是令人想試吃看看。

本文經授權轉載自韋恩的食．農．生活 這不是詐欺，也不是冷笑話，「不含蛋的蛋」已經問市

韋恩的食．農．生活

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