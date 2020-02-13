韋恩的食農生活》消毒用的電解水有用嗎？臭氧電解水與次氯酸電解水！

近年來有多種電解用水成功開發出來，並且成功應用於商品化，提供專業用或家庭用的清潔用途。只是有的是賣含電極的機器給你，讓消費者自己在家電解，或是電解後將電解水裝瓶銷售，消費者也未必瞭解這種水是電解來的就是了。以下我介紹目前市面常見的兩種電解水：臭氧電解水與次氯酸電解水。

韋恩的食農生活

自從前文酒精與漂白水抗病毒的正確使用方法介紹了如何使用化學消毒成分與酒精消毒後，陸續有朋友問我使用一些市面上的清潔用電解水如何。而且很多廠商藉由這一波疫情大推自家產品，有些廠商說法未免過當，對於正確的使用方法沒有做到正確告知。因為之前做過這方面的研究，所以我整理一些心得分享給大家。

近年來有多種電解用水成功開發出來，並且成功應用於商品化，提供專業用或家庭用的清潔用途。只是有的是賣含電極的機器給你，讓消費者自己在家電解，或是電解後將電解水裝瓶銷售，消費者也未必瞭解這種水是電解來的就是了。以下我介紹目前市面常見的兩種電解水：臭氧電解水與次氯酸電解水。

臭氧電解水

原理

臭氧具有氧化力，所以溶在水中形成的臭氧水具有消毒、除臭、殺菌、脫色、清潔、水處理淨水等等的效果。

要得到臭氧水，除了直接將氣態的臭氧加壓溶解之外，另外就是用電解法用水電解製作，電解時陽極是用白金或鑽石，陰極是鈦或是不銹鋼。電解出來的臭氧水濃度約在4~10mg/L，而臭氧水消毒清潔有效的工作濃度在0.1~10mg/L都可以發揮效果，所以電解臭氧水是落在這個有效範圍的。

應用

臭氧水因為具有氧化性，所以可以使細菌或病毒的外殼甚至DNA/RNA變性，所以是有殺菌、殺病毒的效果。所以也廣泛使用於食品界與農業，比如說生鮮蔬菜水果的清洗、魚的清洗、廠房的清潔、或是瓶裝水的殺菌。

臭氧水透明無色無味，而臭氧氧化後其實就會分解成氧氣，所以沒什麼殘留物，是很大的優點。只是臭氧其實在水裡的溶解度不太好，所以其實很容易散逸成氣態的臭氧，而氣態的臭氧就有特殊的臭味了，像午後雷陣雨的時候，那個特殊的（香）味，就是臭氧的存在。而且臭氧對人體黏膜有刺激性，當空氣的臭氧濃度到達每立方公尺0.1毫克的時候，就可以引起皮膚跟喉頭的刺激性。所以臭氧製品之前少有家用產品，這點需要特別注意。

注意事項

1.臭氧水最大的問題是半衰期很短，大概只有10-30分鐘，幾乎等於不耐存放，做好要馬上用掉。所以我不認為包裝臭氧水來販賣是個好主意，很難發揮它的功效。有的電解水廠商建議可以電解後裝起來用，我也覺得那是跟消費者開玩笑。 2.上面提到，氣態臭氧對呼吸道、眼睛有刺激性，所以老人與小孩要特別注意，我看見有廠商是賣一根電極棒的開放式的電解設備，我覺得不是很放心，不知道會散出多少氣態臭氧出來，即使要用，記得在通風良好的地方使用。 3.臭氧水電解時用的水要盡量越純淨越好，微量的有機物或是氯可能與臭氧產生反應，生成含氯醛類等不好的副產品。 4.臭氧會傷害橡膠或是金屬，所以要避免接觸。 5.臭氧水也不要直接拿來噴皮膚或洗手用。

次氯酸電解水

原理

次氯酸在酸性條件下會微溶於水中，具有氧化能力，所以也廣泛用於消毒、除臭、殺菌、脫色、清潔等場域。

次氯酸水也是可以透過水的電解來產生，電解時使用添加食鹽的水，於二室或三室的設備中電解，在陽極處就可收集到次氯酸水了。次氯酸水的有效工作濃度在40-50ppm左右。次氯酸水與次氯酸鹽常被搞混，其實是不一樣的東西，次氯酸鹽比如說次氯酸鈉溶液，就是我上次說明的氯系漂白水，溶液呈現鹼性，工作濃度較高，必須到達數百ppm以上才有效，而且刺激性較高，會有鹽類的殘留物。

應用

次氯酸水也是因為具有氧化性，所以能夠有殺菌、殺病毒的效果，所以可以用在環境清潔、器具清潔等等。而且對人體的刺激性較低，也沒什麼毒性，只是它還是有一種氯的味道。

注意事項

1.次氯酸水的安定性相對來說好得多，至少可以保持1-3個月。不過如果是買分裝好的次氯酸水，要特別注意保存要遮光、避免空氣，也要避免接觸雜質進入，否則分解的也是很快，那就沒效了。如果包裝產品標示保存期限太長，我都會擔心它是否能夠保持足夠的有效濃度。 2.自製的次氯酸水比較沒有安定性的問題，不過還是趁新鮮用比較好。 3.除非有特殊許可，否則都只是做為環境清潔用，不要拿來接觸肌膚。如果廠商有宣傳可以噴手的，請廠商拿出許可等證明來，否則有違法之虞，對身體也不好。 4.研究指出，次氯酸水裡會有微量的三氯甲烷存在，雖然與自來水的濃度等級差不多，不用太過緊張，但是還是要注意不要過量使用，這也是我不建議直接接觸人體的原因。 5.次氯酸水也會腐蝕金屬，小心造成金屬鏽蝕。

總之，希望大家在了解臭氧電解水與次氯酸電解水的原理後，可以了解它們的特性以及該注意的事項，善用它們作為環境清潔的基礎，也不用迷信高價的神奇商品，選擇經濟又有效的產品。

本文經授權轉載自韋恩的食農生活消毒用的電解水有用嗎？臭氧電解水與次氯酸電解水！

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