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林志潔評評理》利用學生搞統戰 身為老師恕難同意

交流重要嗎？我認為重要。但是交流的內容比交流的形式更重要。打著交流的旗幟，行著利用學生統戰的實質，作為老師，我無法同意。
林志潔

林志潔

2024/12/05 10:12

◎林志潔

看到中生團來台，我的感觸很深。從1966到1976年，整整10年的中國文革，犧牲了無數當時少年和青年，改變了他們的人生，請看電影〔天浴〕，是非常悲傷的真實故事。

中生團4日造訪清華大學，赫見數名中配高舉五星紅旗歡迎。（圖翻攝自Threads）中生團4日造訪清華大學，赫見數名中配高舉五星紅旗歡迎。（圖翻攝自Threads）

中國的年輕人，如果不清楚自己和他人的歷史，不了解極權的可怕，沒有反省的能力，即使踏上其他國家的土地，只是被用來當成展演工具，很難有交流可能的。

但我也要說，我在陽明交大，指導過許多中國港澳學生，我也很清楚看到，許多學生來台後想法的轉變。所以，重點是來台灣所接收到的資訊，與所受到的指導。

中國的年輕人，如果不清楚自己和他人的歷史，不了解極權的可怕，很難有交流可能的。（資料照） 中國的年輕人，如果不清楚自己和他人的歷史，不了解極權的可怕，很難有交流可能的。（資料照）

在反送中的時候，我曾請在交大讀書的二十位中國同學去吃台菜，把台灣歷史講了一遍。一位同學當席間場掉下眼淚，她說她之前並不知道，原來台灣曾經被中國這樣拋棄掉，而且又遭到二二八事件和白色恐怖的壓迫，難怪台灣完全沒可能再走回頭路。

所以，交流重要嗎？我認為重要。但是交流的內容比交流的形式更重要。打著交流的旗幟，行著利用學生統戰的實質，作為老師，我無法同意。

（作者為行政院政務顧問、陽明交通大學教授）

本文經授權轉載自林志潔臉書

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