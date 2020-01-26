韋恩的食農生活》過度活潑怎麼辦？搶救兒童黃金專注力：GABA、益生菌、天然抗氧化物與Omega-3

專注力之所以重要，是可以讓人集中心智，專心完成學習與工作，效率會提高。而專注力之所以稀罕，是因為它像容易受驚嚇的羚羊，一旦讓它想逃，它就會逃到很遠很遠的地方，要很久才能再把它抓回來。

韋恩的食農生活

鴻海集團董事長郭台銘到吳鳳科技大學為畢業生致詞頒獎時提醒畢業生，若能每天工作16小時、連續45年，每個人都能超越他。這當然不是常人所能為，只是這告訴大家，他是能夠多麼專心在一件事情上，這樣專注，全力以赴，自然而然能夠累積出成就。

不是只有過動才是失去專注力，神遊、分心都算。不知道有多少家長跟韋恩一樣，每天為了要讓小孩子專心寫功課而充滿挫折。所以我現在非常相信，爸媽送給孩子的最佳禮物會是專注力。孩子們做個功課東摸西摸，讀個書十分鐘讀不了兩行字，坐在椅子上像長跳蚤動來動去，實在讓父母們又氣又無奈，我都很擔心家暴的劇情會在我家上演，所以我都要提醒自己看在自己的血壓控制上，不要生氣，要拿出點辦法來。所以我把我的辦法分享出來，給眾多爸媽一起努力。

在現代的台灣社會生活，專注力大概就如同石虎一樣珍貴。因為現在讓人分心的事物實在太多了：

繁忙的生活型態，讓我們做一件事情時間都很短，甚至要一心多用，全時段的新聞台丶卡通台。台灣人連吃個飯都要配電視，所以怎麼可能專心？

現在3C太過發達，即時社群軟體一直叮咚叮咚，不停打斷原本的工作。3C聲光尤其是藍光對神經往往造成過度的刺激，讓精神根本安定不下來。

現在太多品質不佳的飲食，是慢性殘害專注力的幫兇：

過量的精緻糖、食品色素或是苯甲酸類的防腐劑長期被懷疑與兒童的過動有關。 而之前陽明大學環境與職業衛生研究所教授陳美蓮針對逾兩百名學童調查發現，體內含有機磷農藥代謝物較高者，罹患ADHD比例是較低者近三倍，證實兩者相關性。（不過，請注意這裡嚴格來說是農藥與過動相關，沒有證明到農藥是造成過動的直接因素。）

（作者提供）

但是不論是工作或是學習，都需要強大的專注力，才容易成功。專注力是一種強大的腦部精神活動能力，其實包括激發注意力與對雜訊的抑制兩個層面。我想激發注意力不是太多人的問題，倒是對雜訊的抑制，集中能量不受外界干擾，這才是現代人專注力的課題與挑戰。

對於兒童的過度活潑，從飲食營養上又可以怎麼得到幫助呢？韋恩因為對這個領域有需要，所以研究頗深，特別整理我的心得跟大家分享：

GABA：

GABA是一種天然的胺基酸，又叫γ-胺基丁酸，gamma-Aminobutyric acid，廣泛存在於動物、植物、微生物體內，但是都很微量。GABA尤其對動物很重要，因為它是一種傳導物質，所以存在中樞系統裡很多。他扮演的是一種精神上的煞車作用，有助於放鬆、舒緩而且可以幫助精神上的聚焦，缺乏GABA就會出現焦慮的情況。因為GABA作為機能食品的功效，陸續收到很多方的正面肯定，所以有人拿GABA來幫助睡眠，也有人用GABA提供給過度活潑的兒童，幫助他們安定、提升學習效果。所以美國已經有藥廠正在進行人體實驗，想要對這類兒童開發GABA作為藥物使用。不過因為GABA來自於天然食物，又是人體裡自然存在的物質，所以安全性是很高的。

益生菌：

情緒緊張是不是很容易拉肚子？ 或是肚子不舒服又會導致低落、焦慮、不安、甚至鬱悶？ 根據研究，很多益生菌對安定與舒緩都有很好的效果，這類益生菌又被稱之為精神益生菌，包含雙岐桿菌、鼠李糖桿菌、副乾酪桿菌等等。這類的益生菌共通特色就是可以促進菌相的平衡，而且有的還可以產生色胺酸、血清素等精神調節物質，安撫人的心神。

天然蔬果（抗氧化物）：

情緒失衡其實與氧化壓力有很大的互為因果關係，緊張、不安會製造自由基，自由基會造成連鎖反應，產生很多氧化物質，這些氧化物質會進一步造成精神上的暴衝與不平衡。所以抗氧化劑這時候就可以斷開這個氧化的鎖鏈，阻擋精神上的惡化。所以多補充天然蔬果，攝取天然的抗氧化劑就很重要了，像維生素C、類胡蘿蔔素、多酚類，都是天然蔬果裡具備的優質抗氧化劑。

DHA：

Omega-3脂肪酸尤其是DHA/EPA是很重要的安定與舒緩的營養成分，有非常多的研究報告指出，DHA/EPA對這方面的兒童有效。原因是DHA/EPA是很好的抗發炎物質，人體如果處於一種長期的發炎狀態，會失去很多平衡，而發炎產物會累積在腦部，激發人的逃跑/戰鬥本能反應，讓人失去思考能力。所以這就是魚油最大的好處，當然現在很多種子油如亞麻籽油、藻油也都富含Omega-3脂肪酸，都是韋恩很推薦的。

專注力之所以重要，是可以讓人集中心智，專心完成學習與工作，效率會提高。而專注力之所以稀罕，是因為它像容易受驚嚇的羚羊，一旦讓它想逃，它就會逃到很遠很遠的地方，要很久才能再把它抓回來。之前有研究指出，一旦分心之後，要重新抓回注意力需要兩個小時之久，一天工作才多少小時，禁得起這樣的折騰嗎？

所以不要說小朋友了，大人其實也非常需要專注力。希望眾多家長們跟我一樣心有戚戚焉，我們一同送專注力這個大禮給我們的下一代吧。

本文經授權轉載自韋恩的食農生活 過度活潑怎麼辦？搶救兒童黃金專注力：GABA、益生菌、天然抗氧化物與Omega-3

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