韋恩的食農生活》放山、有機一定比較安全？法國研究給我們的省思！

韋恩的食農生活

之前我們常常在電視上看到一個畫面,尤其是政治人物特別喜歡作這樣的事,為了說明有機農場多安心,就一手拔起蔬菜(或是農場的雜草...),然後再一口送進嘴裡大嚼,然後再擺出笑臉,比個讚。不過對於比較了解食安的人來說,不由得替他們捏一把冷汗。

有機農業固然不使用農藥,所以的確在那邊現採的蔬菜,大致上不用擔心農藥殘留的問題。只是食安的考量有多種面向,重金屬等化學殘留面向,以及微生物(細菌、真菌)殘留面向都得考慮,在這些面向上,有機農產品未必一定能夠比較優越。

權威的研究期刊Food Chemistry發表一篇研究報告(Micropollutants and chemical residues in organic and conventional meat. Gaud Dervilly-Pinel et al. Food Chemistry. Volume 232, 1 October 2017, Pages 218–228 ),法國學者為了比較採取有機或是慣行農法的肉品的化學殘留物(戴奧辛、多氯聯苯、重金屬、抗生素、農藥等等),所以大規模抽樣了市面上的雞肉、豬肉、牛肉進行精密的分析比較,其結果可能讓很多人摔破眼鏡了。

(作者提供)

因為結論發現:

1. 不論有機或是慣行的肉品,都找不到有抗生素與農藥的殘留。

2. 但是某些化學殘留物(戴奧辛、多氯聯苯、六溴環十二烷、鋅、銅、鎘、鉛、砷), 不管在雞肉、豬肉、牛肉都一樣,竟然呈現有機的還比慣行農法的殘留還高!

3. 雖然其實以上化學殘留物都在歐盟法規的標準內。

這到底怎麼回事?作者提出解釋,有機農法的飼養都在開放的環境,而且飼養的時間也都比較長,所以禽畜有更多的機會接觸到環境汙染物, 也比較會長時間的累積。

我想這點醒了我們,一味的強調放山、有機、無毒,卻漠視環境本身是不是無毒、有沒有安全、會不會遭受汙染,可能在食品安全上適得其反。像現在 PM2.5汙染幾乎遍布全台,任何有機農場或是所謂放山農場又豈能倖免? 所以對於掛著放山、有機就一定代表比較安全的說法,這是值得我們思考的。

當然這份研究報告研究的對象是歐洲,素材是畜牧,所以如果應用在其他農產品或是台灣,結論不一定一樣,只是這個原理與精神應該是相通的,我認為值得大家多思考一下,放山丶野生丶或是有機真正的精神,真正找到自己所需要的,而不是被話術所引導。

本文經授權轉載自韋恩的食農生活 放山、有機一定比較安全?法國研究給我們的省思!

