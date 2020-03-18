韋恩的食農生活》產業酒精的原料不是「糖」！

糖可以經過酵母菌的發酵產出酒精沒錯，但是糖做原料成本太高了，商業上難有競爭力。

韋恩的食農生活

這幾天新聞報導糖價上漲，讓民眾有感覺。但是把理由推論是因為防疫需要，所以糖都被拿去做消毒用的酒精了，我認為這理由不太符合實際，需要跟大家分享一下正確的看法。產業上大量生產的酒精不會是糖做的，那太貴了。防疫雖然是現在的重要課題，但是不是什麼事情都能直接與他扯上邊。

（作者提供）

尤其是公視明明在內文中訪問了台糖，台糖就直接告訴你了，糖價上漲「跟製造消毒酒精直接關聯性不大」，公視新聞還是堅持要說「受到武漢肺炎疫情影響，用來製作酒精消毒的原料—糖，各國需求量增加」，令人傻眼。

糖可以經過酵母菌的發酵產出酒精沒錯，但是糖做原料成本太高了，商業上難有競爭力。因為糖的生產要經過甘蔗汁壓榨之後，經過過濾、熬煮、石灰法分離等多道步驟才能產出粗糖或是白糖，拿去做酒精太浪費了。

台灣本地的台糖或台酒都有生產酒精，用的是糖蜜（Molasses）為原料，糖蜜是製糖過程中的副產品，是蔗汁無法結晶成砂糖的部分，但是還富含其他碳水化合物，所以移去做發酵酒精之用還很好用。所以台灣最代表性的紅標米酒，過去就是使用糖蜜酒精調和而成。（這也是被質疑該不該叫米酒的爭議點）

台灣進口的酒精大宗是來自於澳洲，澳洲生產酒精使用的原料可能是小麥澱粉、或是高粱等雜糧、或也是糖蜜。酵母菌不只可以利用蔗糖，凡是其他單糖也可以利用，所以相對來說，使用其他便宜的澱粉，再經過水解成葡萄糖等糖類，再餵給酵母菌發酵酒精，是比較合乎成本的做法。

泰國也是產酒精大國，他們使用的原料除糖蜜之外，還有樹薯。樹薯也是一種便宜的澱粉來源，樹薯澱粉可以做珍珠之外，台灣也大量購買作為果糖的原料。泰國前幾年國家政策收購大量的米，但是苦無銷路，也曾經思考過拿來做酒精，只是成本還是太高。

世界產酒精第一大國其實是巴西，真要說與砂糖相關的話，就是巴西酒精使用了甘蔗汁生產酒精，那也要巴西這種甘蔗生產大國才有這種霸氣，但是真要生產酒精，也不用巴巴的把甘蔗汁一路精製成糖之後再來發酵酒精，直接用粗製的甘蔗汁不就得了？所以可以說糖在這裡最多與酒精有一種間接的競爭關係，但是對巴西來說，甘蔗生產尚未飽和，所以前幾年甘蔗是減產的。

所以聰明人就知道，今年糖價之所以上漲，其實跟前幾年糖價低迷，所以產糖國刻意減產有關，也因此今年初糖價終於回升。從倫敦糖價期貨價格（圖左）就可以看得到，糖價從去年下半年開始緩步爬升，一直到今年二月到達頂峰。這可很難跟疫情扯上很大的關係啊。而且其實看近期的價格（世界糖業協會，圖右），糖價從三月開始根本是下跌的趨勢，從三月初到現在，10天左右下跌了近15%，這跌價不可謂不低，明明現在是連WHO改口說是疫情大流行的時候啊，不知新聞又如何解釋？

（作者提供）

總之，韋恩只是要提供酒精生產的小常識，歐，還有，說是喝酒可以殺病毒是騙人的，伊朗才出現假酒集體中毒的事件，千萬不要學。

本文經授權轉載自韋恩的食農生活產業酒精的原料不是糖！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法