韋恩的食農生活》沒有三氯甲烷的新一代消毒劑：二氧化氯

近日來因為肺炎病毒，大家對消毒用品十分的關注，然而相關含有氯的消毒產品形形色色，包含次氯酸鈉、次氯酸水、還有這二氧化氯都受到大家關注，今日就來簡單介紹一下「二氧化氯」這新一代消毒劑！

韋恩的食農生活

之前因為知道日本二氧化氯產品廣泛用於幼兒園的殺菌消毒，所以好奇從日本買了一系列產品回來，日本人可是把二氧化氯發揮的淋漓盡致，各種應用劑型都出現，除了做成噴霧溶液以外，還有可以緩慢釋出氣體型的芳香劑狀態、可以掛在胸口的識別證型態、還有可以掛在門把上的，形成一個層層防護網。

然而近日來因為肺炎病毒，大家對消毒用品十分的關注，然而相關含有氯的消毒產品形形色色，包含次氯酸鈉、次氯酸水、還有這二氧化氯都受到大家關注，然而大家又不太容易理解它們有哪裡不一樣。已經有很多朋友留言來問韋恩了，所以我趁機來對二氧化氯做個統一的介紹。

二氧化氯ClO2是一種可溶於水的氣體，但不與水分子發生化學變化。二氧化氯具有強氧化力，其氧化能力約為氯之 2.5 倍，所以可以破壞細菌或病毒的結構。因此在歐美許多國家拿二氧化氯在淨水早已使用多年，而且漸漸取代了傳統使用次氯酸鹽的淨水成為下一代的消毒劑。

只是二氧化氯溶液極不穩定，所以除了現做現用之外，自從研發出穩定型二氧化氯存在（輕微的酸化pH6可提高二氧化氯的穩定性），二氧化氯才能廣泛應用於商業用途上，不過其安定性還是最大的考驗問題。

二氧化氯用於消毒有以下幾個好處：

1.二氧化氯僅進行氧化反應，不進行氯化反應，（這就是某些廠商說二氧化氯屬於氧系氧化劑而不是氯系氧化劑的意思，這說法聽聽就好）。簡單來說，二氧化氯與水中有機物不會產生三氯甲烷等可能致癌的物質或其他副產物，而次氯酸或是次氯酸鈉會。

2.二氧化氯消毒能力強，低濃度就有消毒效果。

3.二氧化氯有效 pH 的範圍廣，不像次氯酸或是次氯酸鈉對pH值敏感。

4.二氧化氯對除臭有很好的效果。

然而二氧化氯還是有其缺點：

1.二氧化氯安定性不佳，二氧化氯怕熱又怕光，二氧化氯在紫外線下會分解生成亞氯酸鹽（ ClO2 – ）、氯酸鹽（ ClO3 -）及鹽酸等的副產物，而且在溫度升高後，會加快其反應速率。此時二氧化氯溶液由黃綠色轉為無色。所以為避免分解，二氧化氯溶液需以棕色 瓶貯存，並置於無光照射的冰箱中保存。因此二氧化氯製程產品保存期限都只有短短的幾個月。

2.二氧化氯氣態呈綠黃色，帶有特殊味道，比氯氣更具有刺激性、毒性，所以對於一般家庭使用，韋恩還是覺得不太放心。

3.二氧化氯在台灣法規僅允許為環境消毒使用，或是食品清潔劑用（氯氧化物類水溶液）但是清洗後必須去除。人體拿來消毒應該先得到食藥署含藥化妝品的許可，目前韋恩還沒見到相關產品有得到。

以上介紹二氧化氯，可以知道二氧化氯是個比較沒有致癌副產物的新一代消毒劑，但是其刺激性還是需要注意，韋恩提醒大家善用消毒產品，不要神化這些消毒劑，也不用沒有消毒劑在手邊就感到恐慌。只要知道它們的使用限制，就可以得到防疫上的益處，避免其使用上的風險，更不會白白花了冤枉錢。

本文經授權轉載自韋恩的食農生活 沒有三氯甲烷的新一代消毒劑：二氧化氯

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