韋恩的食農生活》台灣茶的茶黃素抑制武漢肺炎病毒？專家爆「真相」！

其實類似的茶黃素抑制冠狀病毒增生的實驗成果，自從SARS之後，就有許多成果出來。但是食藥署早在這波疫情出現的二月時，就出來闢謠囉！

台灣茶的茶黃素抑制武漢肺炎病毒？圖為示意圖／與本文無關（資料照）

韋恩的食農生活

最近有一篇新聞講到嘉義長庚中醫團隊，運用電腦運算方式推論台灣茶葉中找出的茶黃素可以抑制新冠肺炎病毒的複製酵素，因此茶葉界的朋友們與一般消費者朋友們一片精神大振，新聞一時之間在line上傳來傳去的。

韋恩這邊要提醒大家要冷靜一下，這是典型的「聽一個影，生一個子」的渲染式新聞報導，這個研究是個很好的起頭，但是學者沒說可以立即預防甚至治療新冠肺炎，是記者腦補摻水成分居多。

而且茶黃素（theaflavins）雖然也是個好的茶多酚，但是並非台灣茶所獨有，普遍存在各種紅茶中，台灣人常喝的烏龍茶或綠茶裡只有很低或甚至沒有茶黃素的存在。

聽一個影，生一個子

為什麼我這樣說？因為學者的研究能登上國際期刊，自然是很嚴謹的。原論文的標題其實是說The potential chemical structure of anti‐SARS‐CoV‐2 RNA‐dependent RNA polymerase （抗SARS‐CoV‐2 RNA依賴性RNA聚合酶的可能化學結構），文中探討以電腦運算方式計算茶黃素可能可以抑制新冠病毒複製所需要的關鍵RNA聚合酶，所以目標是有阻止病毒增生的效果。但是作者嘉義長庚醫院中醫科主任吳清源教授也說「此項研究發現目前僅為電腦運算結果，需要更進一步實驗來驗證其效果。」這是因為，要證明一個物質對人體有功（藥）效，還有很長一段路要走，最重要的是生體活性的證明，也就是經過細胞實驗、動物實驗、人體實驗收集資料，確定吃進去的劑量可以發揮想要的效果，包含要吃多少量、要吃多久、吃進去是否不受胃的破壞、吃下去能否吸收、吸收後能否傳送到需要的組織部位，都是需要探討的，也是後面很大的挑戰。

但是此時記者下標就一個比一個渲染、一個比一個辛辣：



「嘉義長庚中醫從「台灣茶葉」發現新冠肺炎潛力藥物」－中時。我覺得這標題也相當忠實，沒有灌水。



「台灣本土茶葉可抑制新冠病毒增生」－早安健康。這個可抑制新冠病毒增生的說法還好，但是其實只是可能，所以灌水程度我給一顆星。



「台灣茶葉可抗新冠肺炎！」－工商時報。你看，是不是就講成抗新冠肺炎了，新冠肺炎是一個病，學者只是研究抗新冠病毒，所以灌水程度我給二顆星。



「喝茶能治肺炎？」-TVBS。大家看看，馬上就變成治肺炎了，這灌水程度當然要給三顆星。

當然，有這樣的機會，相關商業界人士就會有人見機來蹭，這就考驗廠商對自己廣告宣傳負責任的精神了。

最令人唏噓的是，農委會還領著一干電商馬上借機推銷一番，本來依照食品安全管理法、以及健康食品管理法，食品當然不能宣稱療效，那茶葉宣稱可以抗武漢肺炎不知道算不算？ 我只知道如果是一般的食品廠商即使是用了同樣的期刊發表宣稱某食物的功效，絕對會被重重處罰10萬以上。

食藥署闢謠早就有說

其實類似的茶黃素抑制冠狀病毒增生的實驗成果，自從SARS之後，就有許多成果出來。但是食藥署早在這波疫情出現的二月時，就於食藥闢謠專區出來說明：『聽說「紅茶與普洱茶，可抗冠狀病毒！」是真的嗎？』

1. 有關網路媒體流傳紅茶或普洱茶中所含成分「茶黃素」，可對抗新型冠狀病毒，食藥署提醒民眾，目前醫學研究針對新型冠狀病毒之特性仍未完全瞭解，在沒有確切的科學實質證據論述基礎下，對於「紅茶或普洱茶，可以抵抗新型冠狀病毒、增加免疫力之偏方」傳聞，應該抱持小心謹慎的態度，不要隨便輕易相信，也避免再轉傳親朋好友。 2.「茶」類本質仍屬食品，並無治療疾病的效果，若有身體不適情形（例如：發燒、咳嗽及流鼻涕等呼吸道症狀），應依循正規醫療管道醫治，並遵醫囑治療，勿聽信偏方而延誤就醫時機。 韋恩認為這是中肯的說明。只是農委會與衛福部同為行政單位，一個出來放消息，一個出來說不要輕易相信，叫我們老百姓聽誰的？食藥署要不要處辦一下農委會？政府可以橫向溝通一下，不要搞到只許州官放火，不許百姓點燈之譏呢？

台灣特有茶黃素？

其實茶黃素是茶葉裡很重要的好成分，屬於茶多酚大家族的一員。學界對它的人體功效相關研究很多，以往做了有關抗氧化、降血脂、調節血糖、調節血壓、甚至生髮等等研究。茶黃素其實並不是台灣茶業所獨有，而是所有發酵茶都會有的成分，而且發酵程度越高，茶黃素的比例會越高。所以國外以往的茶黃素研究都是以紅茶為主體，事實上，茶黃素就是紅茶裡橙黃色的來源，也是風味、口感重要的元素，它與紅茶裡另一個茶多酚－茶紅素（thearubigins）像兄弟一樣互相輝映，構成紅茶與眾不同從蜂蜜色到橘色、寶石紅、以致深褐色等精彩的光譜。

以往提到茶葉的好處，大家都會聯想到兒茶素，不過兒茶素只在綠茶裡比較豐富，隨著茶葉的發酵程度增加，就會慢慢消失，聚合轉化成不同的成分。

而茶黃素是在茶葉發酵過程中，由茶多酚逐漸聚合而成，所以根據研究在紅茶裡面比較豐富，如果以台灣茶來說，當然要挑選100%發酵度的紅茶如日月潭阿薩姆、紅玉、花蓮蜜香紅茶等等的紅茶系列，會有比較多的茶黃素，此外，發酵度相對在70%左右的東方美人茶、貴妃紅烏龍等等也會有茶黃素的存在，那發酵度很低的綠茶或烏龍茶的話，幾乎就不會有茶黃素的存在了。

所以可以說，茶是個好東西，不管哪一種茶都有很好的抗氧化成分，綠茶靠的是兒茶素，紅茶靠的是茶黃素、茶紅素，都可以抗氧化。所以各種茶可以常常喝、換著喝，對人體的健康一定有幫助，至於能不能預防或是治療肺炎病毒，那就不要太在意，要留待更多的研究來證明了。說不定就算有效，也可能要喝到一個天量的茶才可能達成。





本文經授權轉載自韋恩的食農生活 台灣茶的茶黃素抑制武漢肺炎病毒？專家爆「真相」！

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