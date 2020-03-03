韋恩的食農生活》建議沒有專業能力的人，不要將漂白水加酸自製次氯酸水！

次氯酸鈉的狀態與pH值有高的相關性，次氯酸鈉如果在微酸狀態時，的確是會變成次氯酸。但是如果酸過了頭，就可能會有風險！

韋恩的食農生活

新冠病毒防疫到現在激起大家對防疫消毒用品的恐慌，韋恩看到有些網路訊息教大加可以用漂白水與酸自製次氯酸水，因為這樣比較便宜。我覺得這樣雖然理論上可行，但是由非專業人士操作很危險，建議沒專業知識與專業器材環境的人不要學比較好。

因為漂白水（次氯酸鈉）加酸很可能在過程中產生氯氣，氯氣吸入會引發中毒的，大家一定要當心！！！

次氯酸鈉的狀態與pH值有高的相關性，次氯酸鈉如果在微酸狀態時，的確是會變成次氯酸。但是如果酸過了頭，到達pH低於4時，就會開始產生微量的氯氣，而pH低於2以下就會大量產生氯氣，所以在沒有適當工具如pH計、良好抽風的操作環境，還有相關知識時，是不適合自己這樣冒險的。

（韋恩的食農生活提供）

所以韋恩之前就提醒過年終大掃除，氯系漂白水加鹽酸母湯，之前常見的案例是掃除時，有人洗馬桶時加入鹽酸又加入漂白水，然後就產生氯氣造成中毒。或是在游泳池淨水設備投放氯錠後，又不慎加入鹽酸，因而產生氯氣中毒。

當然也可以說，只要計算得當，或是使用醋酸等弱酸，有那麼危險嗎？但是我一般人我想一般人如果專業知識不足，恐怕不確定拿到的漂白水pH多鹼，醋又有多酸，所以條件稍有變化，就難說混合下來結果會是什麼，何必冒這種風險呢？建議還是小心為上。

本文經授權轉載自韋恩的食農生活建議沒有專業能力的人，不要將漂白水加酸自製次氯酸水！

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