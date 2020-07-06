自由開講》適合當專利工程師嗎？－永遠在追趕的斜槓人生！

◎林殷如

適逢畢業季，不少畢業生準備踏出校園步入職場，且近年來專利訴訟不斷，見報率高，在商業競爭中專利的地位日益重要，專利工程師似乎也慢慢成為一項新興行業。

圖為2017年獲美國專利核准件數的百大排名主視覺影像。（清大提供）

筆者培養出不少專利工程師，在演講場合中最常被有志青年問的一個問題是我需要具備怎樣的特質才適合當一名專利工程師。筆者歸納出一名好的專利工程師需要三項特質：斜槓、追趕與略反骨。

斜槓，在專利的領域裡，你無法不斜槓。專利工程師的養成一般是招募理工醫農背景的人員來進行法律方面的訓練，意即每一位專利工程師都必須已經在特定領域裡學有專精（至少要能聽得懂發明人所研發出的最新技術），然後再補足法律方面的知識，依照以前的說法算是跨領域的工作者，依照現在的說法可算是斜槓青年。

追趕，在專利的領域裡，這是日常。如果你無法享受得知第一手最新技術的喜悅，無法沉浸在永遠追趕最新知識的生涯裡，那麼你實在不適合踏進專利這個行業，更不適合當一個以技術為本以法律為業的專利工程師。啊！我還沒提到各國專利法三不五時就會修法，而美國法院判決會一直累積與更新喔。

略反骨，在專利的領域裡，這個特質珍貴且加分。在不疑處有疑，從不同角度切入看技術的優點與缺點，進而鋪陳出一套文字邏輯去說服專利審查委員或法官、攻擊對手專利或保護委託人專利，略反骨的特質能讓你大展身手且如魚得水。

試想一下，在蘋果發表最新手機之前，在大立光發表最新鏡頭之前，你早已得知最重要的關鍵技術，並為其規劃好智權布局，這樣的工作大概就跟到大堡礁去當島主一樣令人興奮吧！歡迎喜歡斜槓、追趕且略反骨的有志青年一起加入專利的行業，一起努力。

（專利師）

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