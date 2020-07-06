自由開講》「一國兩制」的新註解？

◎林瀚城

中國強推香港《國安法》實施，導致香港的「一國兩制」名存實亡。香港大學法律學院教授、基本法委員陳弘毅稱，該法可視為北京為延續「一國兩制」所提出的「新社會契約」；這契約要求香港市民履行一種最低的義務，願意接受這些行為準則的香港市民，便能繼續在香港安居樂業，「一國兩制」中作為「兩制」的其中之一的香港的制度、價值和精神，只要不違反國安法定出的「一國」底線，便能夠繼續存在和發展，中央也會繼續支持香港的經濟和社會發展，與特區政府攜手合作改善港人的民生。

陳弘毅身為法學教授，對「契約」的解釋居然如此膚淺、荒謬，紐約大學法學院教授孔傑榮在個人部落格駁斥「每位法律教授都應該知道，契約是指雙方自願簽訂的合約」，過去也許有人會樂觀地認為，《基本法》是一種社會契約，但新的港版《國安法》卻完全不是這樣。無獨有偶，前總統馬英九被問到對港版國安法看法時表示．也指責蔡政府對台灣的《國安法》也不遑多讓，有《國安五法》、《反滲透法》。對此，總統府發言人迅即表示，馬前總統把中國的港版《國安法》，跟台灣的《國安五法》、《反滲透法》擺在一起、類比成一樣的東西，是非常荒謬的。陳弘毅與馬英九同為孔傑榮教授的學生，對香港《國安法》的解釋居然如此離譜，實在有辱孔傑榮教授在國際法界威望。

陳弘毅（左）與馬英九（右）同為孔傑榮（中）教授的學生，對香港《國安法》的解釋居然如此離譜，實在有辱孔傑榮教授在國際法界威望。（報社合成照／路透社）

中國在香港實施「一國兩制」，按計畫，要將在香港實施的方式與結果作為日後在臺灣將如法泡製的樣板，但習近平近年施政不如理想，中美貿易戰、武漢肺炎、三峽大壩的洪水氾濫等天災人禍接踵而至，加上政治亂象無法平熄，為轉移其治理無能，確保其地位，不惜撕毀在香港實施「一國兩制」五十年不變的承諾不顧，針對香港訂立《國安法》，剝奪港人的人權和自由，損害香港的高度自治，處處打壓香港人。而親中學者、及馬英九等過時政治人物對「一國兩制」下的新註解，臺灣國人應深入理解，切勿忽視。

（商）

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