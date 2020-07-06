胡，怎麼說》習皇下旨，馬英九、江啟臣跪接...

什麼叫親中舔共膝蓋軟？看馬英九、江啟臣等人對中共港版國安法的「演出」，就一清二楚了。那一幕就是：習皇下旨，馬英九、江啟臣等隔海下跪接旨！

習皇下旨，馬英九、江啟臣等隔海下跪接旨！圖為習近平。（美聯社資料照）

港版國安法根本不是民主國家定義的法律，正如馬英九的恩師、紐約大學資深教授孔傑榮（Jerome A.Cohen）的認定，那是「毫無商量餘地的政治及社會勒令」。

孔傑榮用這定義狠狠打臉他的學生、挺港版國安法的香港基本法委員、港大法律學者陳弘毅，他否定陳弘毅所謂的「新社會契約」說，因為秘密起草、內容含糊，更毫無商量餘地，且不是雙方自願簽訂的，不可能是「契約」，而是一種「政治及社會勒令」！孔傑榮還不客氣的教訓學生，那是每一個法律學者都應知道的！

他的另一學生馬英九，也在暗挺港版國安法，孔老師這記大耳光，同時也狠狠打臉親中舔共不成樣子的劣徒馬英九。

港版國安法當然就是中共黨中央直接對港人下達的「勒令」，勒令禁制範圍不只是政治、社會，教育、文化、宗教等等，所有與言論自由、思想自由有關的，都被列為嚴打對象。立法過程完全黑箱作業，公布的條文內容含糊，一切由中共黨中央決定的算，就是它劃了一條粗暴的紅線，但是紅線劃在哪？怎麼劃？都由它，它可以任意、隨時羅織罪名入人於罪，而且動輒10年以上刑、終身監禁的重罪。

港版國安法自6月30日深夜11時實施到今，不到一週，香港言論自由立刻被壓縮到無法呼吸，「光復香港、時代革命」口號被視為港獨遭禁，黃之鋒等人的著作被下架，過去的影片、紀錄片等也被檢視是否違背國安法，香港的紅色政媒學聯手，以違反國安法為由、DQ（註銷資格）即將在九月舉行的立法會選舉民主派候選人資格、更威脅即使當選也會被DQ等等等...。

馬英九是孔傑榮的學生，也曾是法律學者，他怎麼會不知道港版國安法是怎麼回事？但他竟稱，蔡英文政府要立的國安五法及反滲透法，比港版國安法不遑多讓。

馬英九（見圖）是孔傑榮的學生，也曾是法律學者，他怎麼會不知道港版國安法是怎麼回事？但他竟稱，蔡英文政府要立的國安五法及反滲透法，比港版國安法不遑多讓。（路透社）

台灣有定期改選的總統、國會，所有法律的立法過程都經反復公開討論商量，執法過程檢、審都須依法定程序，要三審才定讞，完全不可能像中共搞國安恐怖，馬英九當過8年總統，也應知道什麼叫民主才是，為何仍昧著良心講那樣的話，根本就是為了親中舔共、討好習近平，竟不惜背棄民主、背棄當年老師教誨的法律原則、背棄良知，才會有這種不倫不類的荒謬比喻。

國民黨前主席馬英九是那樣的貨色，現任主席江啟臣才真的「不遑多讓」！在中共公布港版國安法後，有人舉報他與前眾志秘書長黃之鋒同框的照片，指稱他與港獨人士合照恐違國安法，他竟自稱，曾經確認過黃之鋒不是港獨。

江啟臣這不就是不打自招、愈描愈紅嗎！這張同框照是去年九月照的，江啟臣那時就已知中共要對港祭出國安法狠毒招術嗎？所以那時就先確認？如果這樣，國共之間那就太令人不寒而慄了；如果不是，定義誰是獨、誰不是獨，依港版國安法，都由中共及港共一把抓，江啟臣憑什麼說誰是誰不是？

國民黨前主席馬英九是那樣的貨色，現任主席江啟臣（見圖）才真的「不遑多讓」！（中央社）

其實，港版國安法中共可任意入人於重罪的嚴酷肅殺，除了產生言論自由的黑夜寒冬「寒蟬效應」之外，竟也產生了「跪接效應」，特別是台灣藍軍的政媒學界，像馬英九、江啟臣等人的「演出」，都是在迎合中共、暗挺港版國安法。說穿了，就是「親中舔共膝蓋軟」，習皇下旨，馬江等人跪接！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法