自由開講》我國與索馬利蘭互設代表處的三個突破

◎陳奕帆

外交部長吳釗燮於7月1日宣布我中華民國與位於非洲的索馬利蘭共和國互設代表處，媒體稱之為「外交突破」！我國於索馬利蘭新設代表處將用「台灣代表處」有別於有邦交的中華民國駐外大使館，或無邦交的台北經濟文化代表處或辦事處。

外交部部長吳釗燮於本月一日舉行記者會，代表我國政府宣布，兩國政府同意以「臺灣代表處」及「索馬利蘭代表處」的名稱互設官方代表機構，並秀出索國外長穆雅辛晉見總統蔡英文的照片。（記者陳志曲攝）

突破一：我國與索馬利蘭的雙邊關係，原來是介於有邦交跟沒邦交之間，戰略模糊是突破！

以台灣為名的代表處，雖可能創下有別於中華民國大使館或台北經濟文化辦事處的先例，與製造戰略模糊的空間，但建議外交部還是要朝著互相承認，以及著手建交與設立大使館的方向邁進。尤其在蔡英文政府時期，邦國國數字由22國降至15國，而邦交國數目永遠不嫌多。

突破二：我國與不被承認的國家團抱取暖，更顯聯合國排我之價值偏差。

2014年美國《商業內幕》網站一文列出這些國家，都是不被聯合國承認的國家，如：索馬利蘭共和國、納戈爾諾-卡拉巴赫共和國、聶斯特河沿岸摩爾達維亞共和國、盧干斯克人民共和國、頓內次克人民共和國、阿布哈茲共和國、南奧塞提亞共和國、北賽普勒斯土耳其共和國、撒拉威阿拉伯民主共和國，以及科索沃共和國。

看來我國外交還有9個國家可以當朋友團抱取暖，顯示聯合國普世價值之謬誤。另外，我國也應試著與聯合國有席次但沒有投票權的巴勒斯坦建交，如果沒有遭到美國、以色列的強烈反對抗議的話。

突破三：我國或強化與在索馬利蘭設代表機構之關係。

吳部長說：「有8個國家、國際組織在索馬利蘭設立代表機構：英國、丹麥、衣索匹亞、土耳其、吉布第、加拿大、歐盟和聯合國都在索馬利蘭。」如果我國在索馬利蘭設處一事，藉此與這8個國家及國際組織，發展更緊密的關係，又是突破！

不過，如果真要說與這些不被承認的國家建交的缺點，就是在我國欲參加世界衛生組織之世界衛生大會、國際民航組織、國際刑警組織……等有實質性功效的國際組織，都是沒有投票權的。

（淡江大學外交與國際關係學系講師）

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